Diretta/ Olbia Alessandria (risultato finale 4-0) video tv: poker degli isolani!

DIRETTA OLBIA ALESSANDRIA (RISULTATO FINALE 4-0): POKER DEGLI ISOLANI

Triplice fischio finale tra Olbia Alessandria! Finisce sul risultato di 4-0 per gli isolani, che chiudono definitivamente la contesa all’ottantanovesimo minuto, grazie ad un gol di Ragatzu, bravissimo a spiazzare Liverani con una conclusione ad incrociare. In pieno recupero l’Olbia arrotonda ulteriormente il punteggio, questa volta grazie ad un calcio di rigore che ancora Ragatzu trasforma con freddezza: si tratta del sedicesimo centro stagionale per l’attaccante sardo. Quando l’arbitro mette fine alle ostilità, può quindi esplodere la gioia dell’Olbia che oggi pomeriggio compie un balzo importante verso la salvezza. Secondo tempo perfetto da parte dei padroni di casa, che fanno tutto nella ripresa. Gol del vantaggio siglato al sessantanovesimo con Dessena, poi il raddoppio nel giro di pochi minuti. Nel finale la doppietta lampo di Ragatzu e Alessandria al tappeto. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

DOPPIETTA DESSENA

Olbia Alessandria ferme sul risultato di 2-0 quando abbiamo superato il settantacinquesimo minuto della sfida. Partita che è diventata molto fisica nella ripresa, con i padroni di casa che la sbloccano al sessantottesimo con la giocata di Dessena. Bell’azione insistita da parte di Ragatzu sulla corsia laterale destra: il calciatore sardo confeziona un bel cross per la testa di Dessena che scaraventa in porta e mette la firma sul suo terzo gol stagionale. Al settantaquattresimo minuto ancora Olbia in avanti e a segno: ci pensa nuovamente Dessena a trafiggere il portiere avversario, con un inserimento perfetto ed una conclusione al volo su cui Liverani non può davvero nulla. Alessandria quasi al tappeto, quando mancano circa quindici minuti al triplice fischio finale… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

EQUILIBRIO ALL’INTERVALLO

Olbia Alessandria chiudono il primo tempo sul risultato di 0-0. Traversa di Corti attorno al diciottesimo minuto, con un colpo di testa che mette i brividi alla formazione avversaria. Il match si incanala sui binari dell’equilibrio, ma poco prima dell’intervallo – attorno al quarantunesimo minuto – bella palla gol per la formazione isolana: Emerson cerca e trova direttamente la porta su punizione dalla destra, Liverani è attentissimo e si distende per respingere il pericolo. Poco dopo ci prova anche Nicchetti da una distanza considerevole: palla alta di pochissimo. Il direttore di gara concede due minuti di recupero alla fine dei quali è ancora 0-0. Primo tempo intenso al Nespoli, gara vivace tra Olbia Alessandria, ma ancora nessun gol. Vedremo se e cosa cambierà nella ripresa… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

TRAVERSA DEI SARDI

Abbiamo raggiunto i primi venti minuti di Olbia Alessandria e il risultato live è sempre fermo sullo 0-0. Padroni di casa con la consueta tenuta bianca, ospiti in maglia grigia. Prima occasione al secondo minuto per i locali, con Bellodi che cerca – senza fortuna – la soluzione vincente di controbalzo in piena area di rigore. All’ottavo rispondono i grigi, con Sylla che scarica un destro violento dalla distanza, trovando però il palo. Al dodicesimo chance per l’Alessandria sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con una mischia pericolosa che viene risolta dagli ospiti. Altra fiammata cinque minuti più tardi: Sperotto confeziona un bel cross sul secondo palo, Corti la svirgola di testa e colpisce in pieno la traversa. Grande occasione per i sardi, ma punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Gara piacevole in questo primo spezzone… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta Olbia Alessandria e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Le due formazioni lottano per mantenere la categoria e sono divise in classifica da appena tre punti, ciò significa che si prospetta un match molto equilibrato. Al momento la formazione di Occhiuzzi veleggia a quota trentacinque punti (sette vittorie, quattordici pareggi, tredici sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta (1-0) ottenuta in casa del Cesena.

Dall’altra parte, invece, l’Alessandria a quota trentadue punti (sette vittorie, undici pareggi, sedici sconfitte) e reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo contro il Fiorenzuola. Bilanci simili anche in termini di gol: trentacinque quelli realizzati dall’Olbia, ventinove le reti segnate dall’Alessandria. Meglio i biancocelesti in termini di reti al passivo: quarantaquattro contro le quarantasei degli ospiti. (Giulio Halasz)

OLBIA ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Alessandria non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Olbia Alessandria sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Olbia Alessandria hanno praticamente quasi sempre sorriso ai piemontesi. Negli ultimi quindici incontro è arrivata infatti una sola vittoria dei sardi contro le 10 dei piemontesi e quattro pareggi tra cui quello per 1-1 dell’ultimo precedente, deciso dalle reti di Gazoul e Ragatzu su rigore.

L’Olbia ha registrato l’unico suo successo in questi testa a testa in casa, il 31 maggio 2009, con il risultato di 1-0. Per il resto sempre vittoria esterna grigia con risultati importanti come il 3-0 del 2008. il 4-1 dl 2016 e un altro 3-0 datato stavolta 2019. L’ultimo precedente in casa dei sardi è terminato 2-1 grazie al gol di Corazza su rigore e l’autogol di Tornaghi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

SARDI FAVORITI!

Olbia Alessandria, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre restano ancora in zona pericolo nel girone B, sardi battuti a Cesena nel loro ultimo match ma comunque ancora fuori dalla zona play out, con 2 punti di vantaggio sulla Vis Pesaro quintultima.

L’Alessandria è quartultima a -3 dall’Olbia, i grigi hanno pareggiato in casa contro il Fiorenzuola mettendo in fila la terza “X” consecutiva, restando a digiuno di vittorie da 4 partite di fila ma restando ancora in lizza per la salvezza diretta. All’andata pari per 1-1 tra Alessandria e Olbia, ultimo precedente tra le due formazioni in casa dei sardi disputato il 30 gennaio 2021, vinsero i grigi col punteggio di 1-2.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Alessandria, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Andrea Occhiuzzi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sposito, Emerson, Bellodi, Brignani; Arboleda, Dessena, Biancu, Sperotto; Contini, Nanni, Ragatzu. Risponderà l’Alessandria allenata da Maurizio Lauro con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Marietta; Checchi, Sini, Sabbione, Rota; Mionic, Nichetti; Gazoul, Galeandro, Baldi; Martignago.

OLBIA ALESSANDRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Alessandria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











