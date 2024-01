Diretta/ Olbia Arezzo streaming video e tv. Sardi in crisi nera (Serie C, 28 gennaio 2024)

OLBIA AREZZO: SPROFONDO SARDO

Olbia Arezzo, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. L’Olbia affronta una partita decisiva nella sua lotta per raggiungere l’obiettivo salvezza. La squadra sarda, che ha registrato sei sconfitte consecutive e non segna gol dal 26 novembre scorso (pareggio esterno 2-2 con il Sestri Levante), condivide l’ultima posizione in classifica con la Fermana a 17 punti. Attualmente, si trova a sette punti dalla zona sicura della classifica. Con l’attacco meno prolifico del torneo (solo 12 gol segnati) e una delle difese meno performanti (33 reti incassate), l’Olbia non vince addirittura dal 2 novembre, quando Ragatzu segnò l’1-0 contro il Pineto. Dopo la sconfitta nel derby contro la Torres, la dirigenza ha optato per un cambio di allenatore, inserendo l’ex Rimini Marco Gaburro al posto di Leandro Greco.

Dall’altra parte, c’è un Arezzo che nello scorso fine settimana è inciampato contro il Pescara (1-2 in casa), interrompendo una striscia positiva di tre vittorie e un pareggio nelle quattro partite precedenti. La squadra toscana, guidata da mister Paolo Indiani, si trova comunque in un buon momento, attestandosi al nono posto in classifica con 29 punti, che garantirebbe la qualificazione ai playoff. Per mantenere questa posizione di rilievo, gli amaranto hanno bisogno di ottenere un risultato positivo anche in questa impegnativa trasferta.

OLBIA AREZZO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Arezzo sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Arezzo e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA AREZZO

Le probabili formazioni della diretta Olbia Arezzo, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Marco Gaburro schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Montebugnoli; Schiavone, La Rosa, Dessena; Biancu; Ragatzu, Nanni. Risponderà l’Arezzo allenato da Paolo Indiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Trombini; Donati, Chiosa, Polvani, Montini; Bianchi, Mawuli, Settembrini; Guccione, Gucci, Iori.

OLBIA AREZZO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Arezzo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Arezzo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











