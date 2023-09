DIRETTA/ Olbia Carrarese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA OLBIA CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match Olbia Carrarese pone di fronte due formazioni alle ore 16:15 della domenica. Le due formazioni, nel corso della loro storia, si sono affrontate ben 14 volte. Lo score recita 5 vittorie per la Carrarese, quattro risultati di parità e 5 vittorie per l’Olbia. Una sfida, così come indicano i risultati, molto equilibrata. Nelle 14 partite giocate, in ben 4 occasioni una delle due squadre ha realizzato 4 gol.

La prima volta nel match di esordio terminato con il risultato di 4-1 in favore della Carrarese; la seconda volta nel pirotecnico incontro del 2018 terminato con il risultato di 3-4 in favore dell’Olbia. La terza volta vittoria per la Carrarese grazie al risultato di 4-2, ed infine il 4-1 del 2021 in favore dell’Olbia. Gara che presenta sempre tanti gol e spettacolo. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato nel Marzo di quest’anno con il risultato che ha indicato la parità per 1-1. (Marco Genduso)

OLBIA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

OLBIA CARRARESE: RISCATTO DEI MARMIFERI?

Olbia Carrarese, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono chiamate a riprendere una marcia che si è interrotta con una sconfitta contro la capolista Torres. Alla Carrarese è successo nel turno infrasettimanale, perdendo 2-0 a Sassari e dunque mancando l’occasione di guidare il girone a punteggio pieno.

L’Olbia ha invece perso in casa 0-3 il derby con i rossoblu e nel turno infrasettimanale si è dovuta accontentare di un pareggio, ottenuto sul campo dell’Arezzo, in un avvio di campionato che è stato comunque soddisfacente considerando che la squadra punta innanzitutto a una tranquilla salvezza. Il 18 marzo scorso è terminato in parità, col punteggio di 1-1, l’ultimo precedente di campionato tra le due squadre disputato in casa della formazione sarda.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Olbia Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Leandro Greco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Fabbri, Morodini; Biancu, Zanchetta, Dessena; Nanni, Contini, Ragatzu. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bleve, Imperiale, Illanes, Di Gennaro. Grassini, Palmieri, Cicconi, Schiavi, Belloni, Simeri, Capello.

OLBIA CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.95.











