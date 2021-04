Diretta/ Olbia Carrarese (Serie C) streaming video tv: sardi in crescita

DIRETTA OLBIA CARRARESE: RISULTATO NON SCONTATO!

Olbia Carrarese, in diretta mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia sarà una sfida valevole per il recupero della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sardi in crescita nelle ultime sfide, una reazione veemente che ha permesso all’Olbia, dopo essere rimasta ferma ai box per molte giornate, di tornare a credere nella salvezza senza dover passare attraverso i play out. La vittoria in casa del Renate, seconda consecutiva dopo quella contro la Pistoiese e terzo successo nelle ultime quattro partite disputate, ha portato la formazione sarda a -2 dalla salvezza diretta e soprattutto sta allargando le distanze con Pistoiese e Lucchese: oltre gli 8 punti, salterebbe uno dei play out o addirittura entrambi, dunque la formazione di Canzi ha tutto l’interesse di continuare a correre.

Dall’altra parte c’è una Carrarese scivolata a sua volta a sole 3 lunghezze dai sardi e con soli 2 punti di vantaggio dal quintultimo posto. Marmiferi in crisi nera e che perdendo in casa contro la capolista Como sono andati incontro alla loro terza sconfitta consecutiva.

DIRETTA OLBIA CARRARESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Carrarese non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CARRARESE

Le probabili formazioni della sfida tra Olbia e Carrarese presso lo stadio Bruno Nespoli. I padroni di casa allenati da Max Canzi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Pennington, Ladinetti, Biancu; Giandonato; Ragatsu, Udoh. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Silvio Baldini con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Mazzini; Luci, Borri, Ermacora; Pavone, Schirò, Foresta, Pasciuti; Manzari, Marilungo; Infantino.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Olbia Carrarese, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.35 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.05 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 3.05 volte quanto avrete deciso di puntare.

