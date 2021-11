Diretta/ Olbia Carrarese streaming video tv: crisi a confronto (Serie C)

DIRETTA OLBIA CARRARESE: CLIMA PESANTE…

Olbia Carrarese, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Crisi a confronto tra due formazioni che al momento galleggiano sopra la zona play out. La Carrarese è a quota 15 punti, ma sta vivendo una fase difficile con un solo punto conquistato nelle ultime tre partite e una sconfitta nel match esterno contro il Modena nell’ultimo impegno di campionato disputato.

L’Olbia con 13 punti è appena una lunghezza sopra la zona play off e insegue gli avversari di turno a 2 punti di distanza. Nelle ultime cinque partite di campionato i sardi sono incappati però in quattro sconfitte, vincendo solo nella trasferta di Montevarchi e perdendo gli ultimi due match, in casa contro il Modena e sul campo del Pescara. Il 7 aprile scorso l’Olbia ha vinto di misura 1-0 l’ultimo precedente interno contro la Carrarese, che ha perso le ultime tre trasferte disputate a Olbia.

DIRETTA OLBIA CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Olbia Carrarese di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite o del digitale terrestre. Per poter seguire la gara, come di consueto bisognerà essere abbonati alla piattaforma digitale Eleven Sport. Tramite l’applicazione dedicata è possibile accedere alla diretta streaming video, disponendo di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CARRARESE

Le probabili formazioni di Olbia Carrarese, match che andrà in scena al Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Pisano, Brignani, Emerson, Travaglini; Palesi, Giandonato, Lella; Biancu; Ragatzu, Mancini. Risponderà la Carrarese allenata da Antonio Di Natale con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Mazzini; Rota, Kalaj, Grassini, Imperiale; Pasciuti, Luci, Tujinov; Mazzarani; Energe, Infantino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



