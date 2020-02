Diretta Olbia Carrarese/ Streaming video tv: per il riscatto (Serie C)

Olbia Carrarese, diretta dall’arbitro Claudio Panettella della sezione Aia di Gallarate, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020, per la ventiquattresima giornata del girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Nonostante posizioni di classifica assai differenti, potremmo presentare Olbia Carrarese come la partita del riscatto per entrambe le formazioni. Per i sardi basta dare uno sguardo alla classifica che li colloca all’ultimo posto con 16 punti: l’Olbia è reduce da due pareggi consecutivi, l’ultimo settimana scorsa con il Renate, dunque il momento non è del tutto negativo, ma certamente per la salvezza servirà qualcosa di più. La Carrarese invece è quarta con 39 punti, ma è reduce dal clamoroso tracollo casalingo con la Giana Erminio, che è andata a vincere in Toscana per 1-4: notizia che fu brutta anche per l’Olbia, che con i lombardi è rivale per la salvezza, ma soprattutto una scossa che chiede un riscatto immediato da parte della Carrarese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olbia Carrarese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CARRARESE

Vediamo anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per Olbia Carrarese. I padroni di casa sardi di mister Oscar Brevi potrebbero scendere in campo con il seguente 4-3-1-2: Aresti in porta; difesa a quattro con Gozzi, La Rosa, Altare e Pisano da destra a sinistra; in mediana il terzetto composto invece da Pennington, Giandonato e Bianco, infine l’attacco con Demarcus trequartista alle spalle delle due punte Ogunseye e Cocco. La Carrarese allenata da Silvio Baldini riparte invece dal 4-2-3-1 con Forte fra i pali; davanti a lui Ciancio, Tedeschi, Murolo e Mignanelli nella retroguardia a quattro, mentre a centrocampo avremo la coppia Damiani-Cardoselli e più avanti la batteria di trequartista formata da Valente, Foresta e Calderini in appoggio al centravanti Maccarone.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Olbia Carrarese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti, dunque il segno 2 è proposto a 2,30, mentre poi si sale a due quotazioni pressoché identiche per il segno 1 e il segno X, quotati rispettivamente a 3,05 e 3,10 volte la posta in palio.



