Diretta/ Olbia Carrarese streaming video tv: sardi per la salvezza (Serie C)

DIRETTA OLBIA CARRARESE: TOSCANI SEMPRE PIÙ IN ALTO

Olbia Carrarese, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 marzo 2023 allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia, è una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Punti in palio molto pesanti visto che i sardi padroni di casa stazionano appena fuori dalla zona play-out mentre i toscani vogliono difendere il quarto posto in classifica.

Si preannuncia un match equilibrato tra due squadre che vivono un buon momento di forma: l’Olbia nel turno infrasettimanale, infatti, ha liquidato il San Donato Tavarnelle a domicilio mentre la Carrarese si è imposta davanti al pubblico amico contro il Fiorenzuola.

OLBIA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Carrarese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Olbia Carrarese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OLBIA CARRARESE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Olbia Carrarese. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Roberto Occhiuzzi potrebbe confermare in blocco l’undici vittorioso in Toscana. In porta, quindi, Sposito con Arboleda, Bellodi e Sperotto nel pacchetto arretrato.

Centrocampo a quattro con La Rosa e Zanchetta larghi e la coppia Dessena-Biancu in mezzo. Contini e Nanni le due punte supportate da Fabbri con Ragazzi, al rientro dalla squalifica, pronto a subentrare. In casa Carrarese rodato 3-5-2 per mister Alessandro Dal Canto: Breza tra i pali e difesa con Pelagatti, D’Ambrosio e Imperiale. Tandem offensivo composto da Giannetti ed Energe mentre sulle corsie laterali spazio a Coccia e Cicconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Olbia Carrarese. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 3.00, il pareggio è dato a 2.85 mentre la vittoria ospite paga 2.60 volte la posta.











