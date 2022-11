DIRETTA/ Olbia Cesena video streaming tv: dominio romagnolo l’anno scorso

DIRETTA OLBIA CESENA: IL TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Olbia Cesena sono appena due considerando anche un match giocato al Dino Manuzzi. Le due compagini si sono ritrovate per la prima volta una contro l’altra nella scorsa stagione. In entrambe le occasioni vincevano i bianconeri con i sardi nemmeno in grado non solo di fare punti ma nemmeno di segnare una rete contro questo avversario. All’andata in casa dell’Olbia il match terminò col risultato di 0-1 il 25 settembre del 2021. La partita in questione fu decisa da una rete al minuto 94 realizzata da Caturano.

Diretta/ Cesena Ancona (risultato finale 0-1): gol di Spagnoli, KO la (ex) capolista!

Al ritorno i romagnoli sono riusciti a vincere col risultato finale di 3-0 tra le mura amiche. La partita era stata sbloccata nella prima mezz’ora da una doppietta di un Pierini in grandissima forma fisica quel giorno. Nella ripresa al minuto 79 in contropiede i padroni di casa mettevano la ciliegina sulla torta grazie a una bella giocata di Caturano. Sarà interessante vedere cosa accadrà nella gara di oggi tra le due compagini in questione. (MF)

Diretta/ Carrarese Olbia (risultato finale 1-0): Bozhanaj la decide al 90' minuto!

OLBIA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Cesena non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Entella Cesena (risultato finale 0-0) video streaming: poche le emozioni

OSPITI FAVORITI!

Olbia Cesena, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Romagnoli alla rincorsa dopo la sconfitta interna contro l’Ancona che li ha disarcionati dalla vetta. Tra quota 24 punti e quota 27 ci sono 8 squadre, il Cesena è a quota 25 ma non ha ancora trovato il passo giusto per puntare a uno strappo vero e proprio al primo posto in classifica.

L’Olbia resta penultima in classifica dopo il ko sul campo della Carrarese. I sardi avevano esordito in campionato con un successo contro il Pontedera vincendo però solo in un’occasione, in casa dell’Imolese, nei successivi 13 impegni di campionato e ritrovandosi invischiata nella parte bassa della classifica. L’ultimo precedente in Sardegna tra le due formazioni, disputato il 25 settembre 2021, è terminato un successo corsaro del Cesena, di misura col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Cesena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Roberto Occhiuzzi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi, Bellodi, Emerson, Travaglini, Gabrieli, La Rosa, Occhioni, Boganini, Biancu, Babbi, Ragatzu. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Ciofi, Prestia, Mercadante, Albertini; Hraiech, De Rose; Calderoni, Chiarello, Udoh; Corazza.

OLBIA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA