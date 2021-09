Diretta/ Olbia Cesena streaming video tv: sardi nel bunkern (Serie C)

DIRETTA OLBIA CESENA: SFIDA DAL RISULTATO INCERTO

Olbia Cesena, in diretta sabato 25 settembre 2021 alle ore 16.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. Finora lo stadio Nespoli è stato un bunker per l’Olbia, che ha vinto, segnando in entrambi i casi 3 gol, i match interni contro la Pistoiese e la Viterbese. In trasferta però sono arrivati per i bianchi, di contro, due ko, il primo in casa dell’Ancona Matelica e il secondo sul campo della Lucchese domenica scorsa, con 6 punti nelle prime quattro partite che sono comunque un avvio incoraggiante per i sardi.

Il Cesena è invece reduce da una vittoria sul campo della Viterbese, successo di misura firmato da un gol di Caturano che ha permesso ai romagnoli di restare agganciati al quartetto delle seconde in classifica con Siena, Reggiana e Gubbio, con la formazione bianconera ancora imbattuta in questo avvio di campionato con due vittorie e due pareggi ottenuti. Il Cesena cerca la giusta continuità nel suo cammino, quella che è mancata nella scorsa stagione per veleggiare costantemente verso la parte alta della classifica.

DIRETTA OLBIA CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Cesena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA CESENA

Le probabili formazioni di Olbia Cesena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Max Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Chierico; Giandonato, Lella; Biancu, Udoh. Risponderà il Cesena allenato da William Viali con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Benedettini; Nannelli, Lepri, Pogliano, Munari; Rigoni, Berti, Brambilla; Tonin, Pierini; Shpendi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



