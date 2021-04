Diretta/ Olbia Como (Serie C) streaming video tv: sfida cruciale per la capolista

DIRETTA OLBIA COMO: I LARIANI DEVONO VINCERE!

Olbia Como, in diretta mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia sarà una sfida valevole per il recupero della nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. E’ arrivato il momento della verità per il Como e per tutta la stagione del girone A in chiave promozione: i lariani dopo l’ultimo pareggio subito in rimonta contro il Grosseto hanno visto l’Alessandria avvicinarsi a un solo punto dalla vetta, ma hanno ancora l’asso nella manica di questo recupero in Sardegna che, se vinto, li porterebbe di nuovo a +4 sulla più immediata inseguitrice, una dote che a 3 giornate dalla fine della regular season varrebbe come un’ipoteca sulla promozione diretta in Serie B. Ci sarà però da fare i conti con un’Olbia che passo dopo passo sta costruendo una salvezza dal sapore straordinario.

I sardi infatti hanno dovuto affrontare un’emergenza Covid che li aveva lasciati molto indietro nel calendario, ma dopo 3 vittorie e un pari nelle ultime 4 partite disputate sono tornati a +2 dalla zona play out e dalla concreta possibilità di guadagnarsi la permanenza diretta tra i professionisti, senza dover passare dai play out.

DIRETTA OLBIA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Como sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA COMO

Le probabili formazioni della sfida tra Olbia e Como presso lo stadio Bruno Nespoli. I padroni di casa allenati da Max Canzi scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Lella, La Rosa, Pennington; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Gattuso con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Facchin; Toninelli, Bertoncini, Crescenzi, Iovine; Arrigoni, Bellemo; Rosseti, Gatto, Terrani; Gabrielloni.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Olbia Como, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3.40 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.10 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.15 volte l’importo investito con questo bookmaker.



