Diretta Olbia Entella/ Streaming video tv: i liguri tornano a crederci! (Serie C)

DIRETTA OLBIA ENTELLA: QUASI UN TESTA-CODA!

Olbia Entella, che è in diretta dallo stadio Bruno Nespoli alle ore 17:30 di sabato 11 febbraio, si gioca per la 27^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. Il programma di questo girone proseguirà poi domani, oggi siamo in campo solo qui: è quasi un testa-coda perché si affrontano terzultima e terza della classifica. L’Entella crede ancora nella promozione diretta: dopo aver battuto la Fermana ha ridotto a 6 punti il margine da recuperare alla Reggiana, i liguri devono anche fare i conti con il Cesena secondo ma certamente il passo è buono, e dunque da qui al termine della stagione potrebbe succedere di tutto.

Spera anche l’Olbia, ma ovviamente nella salvezza diretta: nell’ultimo turno gli isolani hanno centrato una vittoria fondamentale sul campo del Fiorenzuola, la situazione rimane critica ma adesso c’è un po’ di fiducia in più da queste parti. Aspettando che la diretta di Olbia Entella prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori intenderanno operare per questa partita del Bruno Nespoli, e dunque come sempre prendiamoci del tempo per andare a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA OLBIA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Entella non è disponibile, ma la visione della partita sarà garantita come sempre dalle due piattaforme Eleven Sports e DAZN: la prima, da anni la casa della Serie C, è entrata a far parte del pacchetto della seconda, e dunque gli abbonati DAZN potranno avvalersi di questo per assistere al Olbia Entella in diretta streaming video. In alternativa ovviamente, come ben sappiamo, Eleven Sports consente la possibilità di seguire la sfida in questione anche con l’acquisto on demand, qualora non sia stato sottoscritto un abbonamento per la stagione sportiva.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA ENTELLA

È possibile che Roberto Occhiuzzi confermi tutto per la diretta Olbia Entella: se così fosse, vedremo la squadra sarda schierata con il 3-4-1-2 e una linea difensiva formata da Emerson, Bellodi e Brignani a protezione del portiere Sposito, mentre i due esterni a centrocampo sarebbero Arboleda a destra e Travaglini sull’altro versante. In mezzo la cerniera con La rosa e Biancu; da valutare eventualmente Konig che però resta alle spalle di Ragatzu, che sabato scorso ha segnato il decimo gol in campionato; Contini e Nanni dovrebbero invece agire come attaccanti, occhio però a Sueva e Babbi.

Nell’Entella è squalificato Pellizzer, comunque entrato dalla panchina sabato: dunque Parodi, Chiosa e Sadiki restano favoriti per agire in difesa davanti a Borra, con Corbari e Rada che potrebbero nuovamente spingere Andrea Paolucci in panchina per le scelte di centrocampo; Zappella a destra, Barlocco o Favale a sinistra per completare la linea mediana; il trequartista può essere Leonardo Morosini, doppietta contro la Fermana, dunque a rimanere fuori sarebbe stavolta Meazzi. In attacco, Merkaj e Zamparo sono favoriti sulla concorrenza.











