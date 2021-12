Diretta/ Olbia Fermana (risultato finale 0-0): emozioni ma nessun gol al “Nespoli”!

DIRETTA OLBIA FERMANA (RISULTATO FINALE 0-0): MEGLIO I SARDI AI PUNTI, MA PARI GIUSTO!

Allo stadio “Bruno Nespoli” Olbia e Fermana decidono di non farsi male e dividono equamente la posta in palio: 0-0 il punteggio maturato al termine dei 90 minuti anche se a onor del vero le occasioni da gol non sono mancate (da segnalare anche una rete annullata agli isolani nel corso della prima frazione), anche se ai punti forse avrebbe meritato qualcosina in più la formazione sarda. Nel secondo tempo sono i bianchi a premere di più e l’occasione di Pinna al 64’ (tutto solo spedisce alto di testa) grida vendetta ma nel complesso il pareggio è giusto perché poi nel finale, complice la stanchezza e la girandola dei cambi, i ragazzi di Canzi e quelli di Riolfo pian piano tirano i remi in barca e conducono in porto i rispettivi vascelli senza troppi danni. Con un punto a testa Olbia e Fermana muovono la classifica e si rifanno, seppur parzialmente, dai KO rimediati nello scorso turno di campionato. (agg. di R. G. Flore)

OLBIA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Olbia Fermana di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

CHE ERRORE DI PINNA AL 63′!

Allo stadio “Bruno Nespoli” Olbia e Fermana sono tornate a battagliare sul terreno di gioco dopo essere andate al riposo al termine del primo tempo sul punteggio di 0-0: e in questa ripresa, quando il cronometro indica 15 minuti abbondanti già trascorsi, resiste ancora il parziale iniziale. Da segnalare nel secondo tempo un ritmo di gioco meno intenso, cose se ora le due compagini avessero paura di commettere il minimo errore e, col passare dei minuti, serpeggi la convinzione che un pari potrebbe andare bene a tutti: per il primo, vero brivido bisogna attendere il minuto 63 quando Pinna si viene a trovare tutto solo in area di rigore fermana ma il suo colpo di testa, forse sorpreso dal gentile regalo ospite, è fuori clamorosamente; dal canto loro invece i gialloblu collezionano corner senza però mai rendersi pericolosi dalle parti di Van der Want. (agg. di R. G. Flore)

SPETTACOLARE GOL ANNULLATO A LELLA AL 27′!

Allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia si è concluso da pochissimi minuti il primo tempo della sfida tra i sardi e la Fermana: sono stati 45’ di gioco molto intensi e tutto sommato divertenti nonostante il punteggio ancora a reti bianche, con almeno una buona chance a testa e soprattutto la rete annullata ai padroni di casa al minuto 27, quando su un calcio piazzato di Emerson ecco che Ragatzu rimette in mezzo addirittura in rovesciata per il colpo di testa vincente di Lella, ma l’arbitro a stretto giro di posta annullava per una posizione irregolare dello stesso Ragatzu. Nel finale di frazione, prima del duplice fischio del direttore di gara, da segnalare un’ammonizione per parte (Corinus per la Fermana ed Emerson dell’Olbia). Nella ripresa chi riuscirà per primo a rompere l’equilibrio che finora fa da padrone? (agg. di R. G. Flore)

CHE PARATA DI VAN DER WANT SU COGNIGNI!

Allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia questo pomeriggio i sardi padroni di casa ricevono la visita della Fermana per un match che non è certo di alta classifica e mette in palio importanti punti in chiave salvezza, magari per poter poi sperare nel corso della stagione di agganciare il treno dei play-off. E dopo la prima mezz’ora di gioco tra la formazione in bianco allenata da Max Canzi e l’undici in gialloblu di Giancarlo Riolfo a partire meglio sono gli ospiti che al minuto 3… rischiano subito di passare in vantaggio con capitan Urbinati che, dopo una chance di Rossoni, manca in area l’impatto col pallone per quello che sarebbe stato un gol certo. Tra gli isolani invece molto ispirato è Ragatzu, pericoloso quando può presentarsi al tiro come al 14’, ma l’estremo difensore ospite Ginestra fa buona guardia. La risposta della Fermana arriva al 20’: Cognigni riesce a svettare di testa ma Van der Want si supera e nega agli ospiti il vantaggio. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

Siamo pronti a dare la parola al campo per la diretta della Serie C tra Olbia e Fermana: pure nell’attesa vediamo come i due club approdano a questa 18^ giornata. Si annuncia come match da tranquillità di classifica quasi raggiunta per i padroni di casa che ospitano una Fermana un po’ in difficoltà. Dando un occhio ai numeri pure vediamo che fin qui l’Olbia tra le mura amiche ha vinto cinque match perdendone tre.

Aggiungiamo pure che il segno X in Sardegna non è mai uscito, e che le reti segnate dai padroni di casa sono state tredici contro le undici subite. Secondo altre statistiche invece la Fermana in trasferta ha vinto un solo match e non ha mai pareggiato perdendo invece ben sette partite fuori casa: pure per i gialloblu segnaliamo fuori casa un misero bottino di sei reti segnate e sedici subite. Ora tocca dare la parola al campo, via!

OLBIA FERMANA: I TESTA A TESTA

La diretta di Olbia Fermana sarà un evento del tutto inedito nel calcio professionistico italiano, dal momento che non si contano precedenti tra i sardi e i marchigiani, che invece oggi pomeriggio si affronteranno nel girone B di Serie C. Per dire qualcosa di più, possiamo fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 3,08 milioni di euro complessivi per la rosa dell’Olbia, cioè 123.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio della città sarda, mentre per la Fermana siamo a 3,53 milioni complessivi ma “soli” 118.000 euro medi per ogni giocatore dei marchigiani, che hanno infatti una rosa più ampia. Differenze praticamente inesistenti, chissà se potranno darci indicazioni per quanto vedremo sul campo oggi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OLBIA FERMANA: PARTITA TESA!

Olbia Fermana, in diretta domenica 12 dicembre alle ore 14:30, presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà valevole per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. L’ Olbia è reduce dalla sconfitta di misura subita in casa della Vis Pesaro, con il punteggio di 1-0. La squadra allenata da Massimiliano Canzi, non è quindi riuscita a dare seguito al successo conquistato nella giornata precedente, restando così a 20 punti in classifica, che la collocano in dodicesima posizione, a ridosso della zona playoff.

La Fermana arriva alla trasferta sarda, dalla sconfitta del Mapei Stadium, in cui ha perso contro la Reggiana, con il risultato di 2-1. La formazione allenata da Giancarlo Riolfo, nelle ultime cinque gare, ha alternato una sconfitta a una vittoria, portandosi a 18 punti e in sedicesima posizione, in zona playout. La classifica è comunque molto corta, con i playoff e i playout divisi solamente da 4 lunghezze di differenza. Dunque la squadra che conquisterà i tre punti, allontanerà la zona bassa di classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLBIA FERMANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Olbia Fermana, le quali si affronteranno per disputare la gara valevole per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico sardo, Massimiliano Canzi dovrebbe optare per il consueto modulo 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Olbia: Van der Want, Brignani, Boccia, Emerson, Pinna S., Chierico, Lella, Travaglini, Biancu, Ragatzu, Udoh.

In casa Fermana, l’allenatore Giancarlo Riolfo, dovrà fare a meno dello squalificato Mbaye, e dovrebbe disporre la sua squadra con lo schema 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare della Fermana, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto sul campo dell’Olbia: Ginestra, Alagna, Frediani, Graziano, Nepi, Marchi, Pannitteri, Rodio, Rossoni, Scrosta, Urbinati.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Olbia Fermana di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria dell’Olbia, abbinata al segno 1, quotata a 2.00. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con il segno X, viene proposto a 3.35. Il risultato meno probabile sembra essere il successo della Fermana, con il segno 2, quotato 3.75.



