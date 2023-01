Diretta Olbia Fermana/ Streaming video tv: gialloblu per sognare i playoff! (Serie C)

DIRETTA OLBIA FERMANA: PER IL SALTO DI QUALITÀ!

Olbia Fermana, che sarà diretta dal signor Domenico Castellone, si gioca alle ore 21:00 di martedì 31 gennaio: siamo allo stadio Bruno Nespoli, per la 25^ giornata nel girone B di Serie C 2022-2023. È una partita delicata per entrambe le squadre: dopo un brutto avvio di campionato la Fermana si è certamente ripresa, ma ora deve fare il salto di qualità per mettersi definitivamente al sicuro e soprattutto giocarsi davvero un posto nei playoff. Nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Montevarchi ultimo in classifica: chiaramente è stata una buona occasione non sfruttata.

Diretta/ Fermana Montevarchi (risultato finale 1-1): Giandonato non trova il ko

L’Olbia invece deve fare i conti con la salvezza: attualmente la squadra sarda giocherebbe i playout e dunque ha bisogno di punti per uscire da questa situazione delicata. Il pareggio sul campo del Siena è stato un risultato che tutto sommato si può considerare positivo, ma questa sarà l’imperativo sarà tornare a vincere. Vedremo cosa succederà nella diretta di Olbia Fermana; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA/ Siena Olbia (risultato finale 1-1): espulso Belloni!

DIRETTA OLBIA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

In attesa di conferma del palinsesto per la diretta tv sulla televisione satellitare – ricordando che i canali del pacchetto Calcio di Sky trasmettono alcune partite di Serie C – possiamo citare che Olbia Fermana e tutte le gare del campionato di terza divisione sono disponibili sul portale Eleven Sports, da poco tempo incluso nell’abbonamento a DAZN; sarà quindi una visione in diretta streaming video di Olbia Fermana, potendo scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand, usufruendo poi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Rosa Bechere, scomparsa da 2 mesi/ Ris di nuovo in casa: trovate altre tracce sangue

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA FERMANA

Il 3-4-1-2 di Roberto Occhiuzzi per la diretta Olbia Fermana potrebbe ricalcare in buona parte quanto visto tre giorni fa: in porta andrà Sposito, Bellodi è squalificato e quindi in difesa ci sarà Fabbri con Emerson e Brignani per formare il terzetto a protezione dell’estremo difensore. Sulle corsie laterali si candidano Gabrieli e Sperotto (eventualmente per Arboleda e Travaglini), in mezzo al campo la regia di Zanchetta potrebbe essere utile al fianco di Biancu o La Rosa. Sulla trequarti invece König potrebbe prendere il posto di Ragatzu; Nanni e Contini rischiano sulla pressione di Babbi e Sueva.

La Fermana verrà invece schierata con il 4-3-3 dal suo allenatore Stefano Protti: ci aspettiamo Bunino titolare come prima punta, Fischnaller potrebbe allora giocare come esterno sinistro del tridente confermando Tulissi a destra. In mezzo, ecco Giandonato che questa volta potrebbe agire insieme a Riccardo Pinzi e Vessella – ma Graziano e Scorza restano entrambi candidati per la magllia; Eleuteri a destra e De Nuzzo a sinistra sarebbe i terzi ni di una difesa completata dai centrali Spedalieri e Parodi, con Borghetto come portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Olbia Fermana, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 25^ giornata del girone B di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,45 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 2,95 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 2,15 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA