Diretta Olbia Giana Erminio/ Streaming video tv: sfida salvezza (Serie C)

DIRETTA OLBIA GIANA ERMINIO: SFIDA DELICATA!

Olbia Giana Erminio, in diretta dallo stadio Bruno Nespoli della città sarda, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 11 aprile 2021, per la trentacinquesima giornata del girone A del campionato di Serie C. La diretta di Olbia Giana Erminio si presenta intrigante, perché metterà in palio punti pesanti per la salvezza, ma tra due squadre che stanno vivendo un momento di forma più che positivo.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Ternana da record!

I padroni di casa arrivano dal recupero con la Carrarese, partita che l’Olbia ha vinto salendo a 40 punti (davanti proprio alla Giana) e confermando di vivere un periodo fantastico da quando finalmente i sardi sono tornati in campo dopo il focolaio Covid che li ha bloccati a lungo. Gli ospiti della Giana Erminio rispondono con una striscia di vittorie consecutive che è terminata otto giorni fa a Grosseto, dove la squadra di Gorgonzola ha comunque raccolto un buon pareggio che ha portato la Giana a quota 38: l’incubo retrocessione diretta è ormai ampiamente scongiurato, ma adesso nel mirino c’è la salvezza senza nemmeno dover passare dai sempre rischiosi playout. Che cosa succederà in Olbia Giana Erminio?

DIRETTA/ Cavese Teramo video streaming tv: cinque i testa a testa del match

DIRETTA OLBIA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Olbia Giana Erminio sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA GIANA ERMINIO

Passiamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Olbia Giana Erminio. I padroni di casa sardi potrebbero schierarsi con un 4-3-1-2 che dovrebbe vedere titolare Tornaghi in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da Arboleda, Altare, Emerson e Demarcus; a centrocampo potremmo vedere Pennington, La Rosa e Biancu, in attacco il trequartista Gagliano a supporto delle due punte Ragatzu e Udoh.

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA/ Video streaming tv: pochi i precedenti del match

La replica degli ospiti lombardi potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2 con Marchetti, Bonalumi e Montesano nella difesa a tre davanti al portiere Acerbis; folto centrocampo a cinque poi per la Giana Erminio, con Madonna, Pinto, Dalla Bona, Zugaro e Perico possibili titolari (Greselin è squalificato), infine Corti e Perna potrebbero fare coppia in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Olbia Giana Erminio in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di segno X e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Giana Erminio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA