Diretta/ Olbia Gubbio streaming video tv: umbri in vetta (Serie C)

DIRETTA OLBIA GUBBIO: IL SOGNO DEGLI OSPITI CONTINUA!

Olbia Gubbio, in diretta sabato 29 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la 11^ giornata del campionato di Serie C. Continua il sogno degli umbri che mantengono in coabitazione con l’Entella la prima posizione della classifica del girone B, dopo il colpaccio di Fiorenzuola è arrivato un altro successo importante per il Gubbio che ha regolato in casa con un rotondo 3-0 l’Imolese.

L’Olbia invece ha messo un freno all’emorragia di sconfitte, 3 di fila subite contro Fiorenzuola, Entella ed Ancona, riuscendo ad ottenere un pareggio nel derby contro la Torres ma restando da sola al penultimo punto in classifica con soli 7 punti fin qui raccolti. Il 3 ottobre 2021 le due formazioni si sono affrontate per l’ultima volta in casa dei sardi, il confronto si risolse con una vittoria di misura per l’Olbia con il punteggio di 1-0.

OLBIA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Olbia Gubbio, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Siena Rimini esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Olbia Ancona, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Roberto Occhiuzzi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi, Bellodi, Emerson, Travaglini, Gabrieli, La Rosa, Occhioni, Boganini, Biancu, Babbi, Ragatzu. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Corsinelli, Redolfi, Signorini, Bonini; Rosaia, Toscano; Arena, Spina, Bulevardi; Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

