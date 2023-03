Diretta/ Olbia Imolese streaming video tv: i sardi favoriti! (Serie C)

DIRETTA OLBIA IMOLESE: APPUNTAMENTO IN SARDEGNA PER L’IMOLESE

La diretta di Olbia Imolese, in programma sabato 11 marzo alle ore 14:30, potrebbe significare moltissimo in zona retrocessione. I sardi sono sedicesimi a pari punti con il San Donato, prima squadra virtualmente salva. Ultimamente il rendimento dell’Olbia è molto positivo come testimoniano le cinque partite di fila senza sconfitte tra cui due vittorie consecutive contro Torres e Gubbio. All’Imolese invece il successo manca dal 28 gennaio, in occasione del match con il Fiorenzuola. Da quel giorno in poi tre sconfitte e tre pareggi in sei partite.

Australia acquista 5 sottomarini nucleari Usa/ Accordo per pattugliare il Mar Cinese

Tra le mura amiche l’Olbia ha recentemente vinto 3-1 contro la Torres: stiamo parlando della terza vittoria in casa in quindici partite, con le restanti dodici divise equamente tra pareggi e sconfitte. Fanno ancora più fatica i rossoblu in trasferta, fin qui capaci di ottenere appena dieci punti realizzando sette gol, peggior attacco.

Gilda Ammendola impiccata in carcere/ Famiglia non crede a suicidio: nuova autopsia

OLBIA IMOLESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Olbia Imolese sarà trasmessa sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice della trasmissione in esclusiva delle partite di Serie C attraverso abbonamento mensile o stagionale.

Inoltre, la diretta Olbia Imolese è visibile anche in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato attraverso l’applicazione o il sito Eleven Sports. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

California, 2 morti e 10mila evacuati causa inondazioni/ Colpa del Pineapple Express

OLBIA IMOLESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Olbia Imolese vedono i sardi schierarsi col 3-4-3. Sposito tra i pali, in difesa Emerson-Brignani-Travaglini mentre il centrocampo vedrà Bellodi sulla destra, Arboleda sulla sinistra con Dessena e Zanchetta i due centrali. In avanti Nanni e Ragatzu, in gol con il Gubbio, supporteranno gli esterni il centravanti Contini.

I rossoblu si metteranno in campo col 4-3-1-2. Rossi con i guantoni, Agyemang e Zanon terzini con Camilleri e De Vito come cerniera difensiva. A centrocampo il trio sarà Faggi-Bensaja-Maddaloni. De Feo sarà il numero dieci con D’Auria e Simeri attaccanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA