Diretta/ Olbia Livorno (Serie C) streaming video tv: aria di crisi

Olbia Livorno, domenica 18 ottobre 2020 alle ore 15.00, presso lo stadio Bruno Nespoli, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone C. Sfida particolare tra i sardi che cercano la prima vittoria in campionato, dopo aver interrotto una serie di tre ko consecutivi in casa della Pro Sesto, e i labronici che hanno finora ottenuto 2 punti ma sono soprattutto alle prese con una crisi societaria che sta facendo temere l’esclusione dal campionato. Fino a qualche giorno fa si temeva che i toscani fossero destinati alla stessa fine del Trapani, escluso dal girone C: ora sembra che la trasferta sarda potrà essere affrontata in attesa di ulteriori sviluppi. L’Olbia attende ma naturalmente non potrà fare sconti, per non ritrovarsi immediatamente di fronte a una classifica particolarmente difficile. Il Livorno proverà a mettere in campo l’orgoglio, sperando in un lieto fine societario che avrebbe del miracoloso per come si erano messe le cose.

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Olbia Livorno, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

Le probabili formazioni di Olbia Livorno, sfida che andrà in scena presso lo stadio Nespoli di Olbia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Max Canzi con un 3-5-2: Tornaghi, Ladinetti, Emerson, Altare; Pisano, Pennington, Giandonato, Demarcus, Pitzalis; Udoh, Gagliano. Gli ospiti guidati in panchina da Alessandro Dal Canto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Romboli; Morelli, Di Gennaro, Marie-Sainte, Fremura; Haoudi, Agazzi, Porcino; Braken, Mazzeo, Murilo.

Le quote che forniscono il pronostico di Olbia Livorno sono state emesse anche dalla Snai: i sardi partono favoriti con un valore di 2,40 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei labronici vi farebbe guadagnare 2,85 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 2,90 volte l’importo che avrete investito.



