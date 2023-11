Diretta/ Olbia Lucchese streaming video e tv: sardi per sognare i play off (Serie C, 5 novembre 2023)

OLBIA LUCCHESE: SARDI PER I PLAYOFF!

Olbia Lucchese, in diretta domenica 5 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Insediatasi all’ottavo posto del girone B dopo la vittoria casalinga contro il Pineto, l’Olbia con un nuovo successo potrebbe davvero candidarsi per un posto tra i primi dieci del raggruppamento, dando continuità a un cammino comunque finora già soddisfacente.

Più indietro la Lucchese che sta invece attraversando un momento piuttosto difficile, un solo punto nelle ultime 5 partite disputate in campionato per i toscani e 3 sconfitte consecutive subite, l’ultima in casa nel derby col Pontedera. L’ultimo precedente disputato in casa dei sardi in campionato tra le due compagini si è risolto con un pareggio con il risultato di 1-1, nel match disputato il 17 dicembre 2022.

OLBIA LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Lucchese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Lucchese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Olbia Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Leandro Greco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Fabbri, Morodini; Biancu, Zanchetta, Dessena; Nanni, Contini, Ragatzu. Risponderà la Lucchese allenata da Giorgio Gorgone con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Tumbarello, Romero, Fedato, Benassai, Gucher, Cangianello, Guadagni, De Maria.

OLBIA LUCCHESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.80, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











