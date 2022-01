DIRETTA/ Olbia Lucchese video streaming tv: è una partita con tanti precedenti

DIRETTA OLBIA LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Olbia Lucchese, possiamo dire qualcosa in più circa la storia della partita che oggi pomeriggio si giocherà per il girone B della Serie C. Si tratta di una storia piuttosto lunga, anche se con diversi buchi: infatti, gli ultimi dieci precedenti tra Olbia e Lucchese sono stati disputati in un arco temporale che va dal mese di febbraio 1978 fino a domenica 19 settembre scorso, quando la partita d’andata del campionato di Serie C 2021-2022 in corso terminò con una vittoria casalinga per 2-1 della Lucchese allo stadio Porta Elisa.

La vittoria in questione fu firmata dai gol di Mauro Semprini e Nicola Nanni dopo l’iniziale vantaggio dell’Olbia a opera di Roberto Biancu. Un bilancio più generale di queste dieci partite ci dice invece che l’Olbia incredibilmente non ha mai vinto: ci sono infatti quattro vittorie per la Lucchese (tre in casa e una in trasferta) più sei pareggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA OLBIA LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

OLBIA LUCCHESE: PARTITA COMBATTUTA!

Olbia Lucchese, in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. I rossoneri sono reduci da 8 risultati utili consecutivi, compreso il 3-3 nel recupero del 18 gennaio scorso contro l’Imolese, anche se la Lucchese è stata rimontata dal 3-1 al 3-3. Resta comunque, anche dopo 5 pareggi consecutivi, in piena zona play off la formazione allenata da Guido Pagliuca, molto solida nella parte finale del girone d’andata.

L’Olbia insegue a un solo punto di distanza, appena fuori dalla zona play off all’undicesimo posto. I sardi hanno chiuso il 2021 con una vittoria in casa del Grosseto e un pareggio sul campo della Pistoiese, 4 punti in un doppio impegno esterno. Lucchese vincente 2-1 nel match d’andata allo stadio Porta Elisa contro l’Olbia, il 18 novembre scorso è invece terminato a reti bianche l’ultimo precedente tra le due squadre disputato in casa della formazione sarda.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta Olbia Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Van der Want; Brignani, Boccia, Emerson; Pinna S., La Rosa, Lella, Travaglini; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà la Lucchese allenata da Guido Pagliuca con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Minala, Visconti; Belloni; Fedato, Nanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

