Diretta Olbia Lucchese/ Streaming video tv: sfida tra i fanalini di coda (Serie C)

DIRETTA OLBIA LUCCHESE: SI GIOCA PER LA SALVEZZA

Olbia Lucchese, partita diretta dal signor Francesco Cosso, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 18 novembre presso lo stadio Bruno Nespoli: si recupera qui l’ottava giornata nel girone A della Serie C 2020-2021, e si tratta di una sfida tra le due squadre che sono in fondo alla classifica. Se non altro gli isolani hanno battuto un colpo importante nel fine settimana, andando a vincere sul campo della Pistoiese e riuscendo così a riscattare il poker interno incassato dalla Pergolettese, che aveva fatto tuonare il presidente. Già critica la situazione di una Lucchese che non è ancora riuscita a vincere: ci è andata vicina domenica, e sarebbe stato un successo di grande prestigio perché ottenuto in trasferta contro la Pro Sesto. Peccato che i milanesi abbiano pareggiato nel finale, rischiando anche di vincere: ora dunque i rossoneri sono a -5 dall’avversaria di oggi, non riuscire a vincere significherebbe complicare la situazione. Aspettando che la diretta di Olbia Lucchese prenda il via, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierarle sul terreno di gioco leggendone insieme le probabili formazioni.

OLBIA LUCCHESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Lucchese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita di Serie C, come tutte le altre, si potrà invece seguire sul portale Eleven Sports che ormai da anni fornisce l’intera gamma delle gare di terza divisione in diretta streaming video. Sono due le possibilità per accedere al servizio: sottoscrivere un abbonamento per la stagione sportiva oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento il cui prezzo, salvo eccezioni, è stato fissato all’inizio dell’anno.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA LUCCHESE

Chiaramente Max Canzi cambierà qualcosa per Olbia Lucchese, considerate le partite ravvicinate: nel suo 3-4-2-1 possono tornare titolari Ragatzu e Gagliano che prenderebbero il posto di Marigosu e Udoh, con la conferma di Giandonato sulla trequarti. A centrocampo invece l’assetto potrebbe rimanere lo stesso, dunque Pennington schierato largo a destra e Ladinetti sul versante opposto avendo in Lella e La Rosa i due mediani di riferimento. Davanti al portiere Tornaghi prenderanno posto Emerson, Altare e Cadili; qualche timida speranza di giocare ce l’ha Pitzalis, che può adattarsi nella linea a tre. La Lucchese di Giovanni Lopez scende in campo con un 4-2-3-1: Coletta il portiere, De Vito e Dumancic a sua protezione con Maikol Benassi e Adamoli a correre sulle fasce. Avanza la sua candidatura Ceesay a centrocampo, ma Sbrissa e Caccetta danno ancora la sensazione di essere in vantaggio; Scalzi e Convitto sono invece in ballottaggio con Nannelli e Panati per le maglie da esterni alti, Kosovan sarà il trequartista a supporto del centravanti con il testa a testa tra Flavio Bianchi e Salvatore Molinaro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Olbia Lucchese: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 1,90 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 4,00 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 3,15 volte l’importo investito con questo bookmaker.



