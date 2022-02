Diretta Olbia Montevarchi/ Streaming video tv: obiettivo salvezza (Serie C)

DIRETTA OLBIA MONTEVARCHI: OSPITI FAVORITI!

Olbia Montevarchi, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la 29esima giornata del girone B del campionato di Serie C. Ci troviamo di fronte all’ennesimo scontro diretto di questa domenica dedicata alla terza serie. Olbia e Montevarchi sono infatti divisi da appena due punti, entrambi a caccia di risultato per allontanarsi dalla zona calda e avvicinarsi all’area playoff.

Olbia e Montevarchi arrivano da due momenti abbastanza diversi. I padroni di casa sono situati al 13esimo posto con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. Il periodo non è dei migliori, la vittoria manca da diverso tempo. L’ultimo risultato è lo 0-0 esterno contro la Viterbese. Passiamo adesso agli ospiti, situati al 15esimo posto con 29 punti: ruolino di 8 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte. I rossoblu però arrivano da un buon periodo: due vittorie di fila, l’ultima è di quattro giorni fa, il 2-0 ai danni della Fermana.

DIRETTA OLBIA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Montevarchi sarà trasmessa sul portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA MONTEVARCHI

Dopo aver presentato la gara, è arrivato il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Olbia Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Iniziamo come sempre dai padroni di casa, con mister Max Canzi orientato a confermare lo stesso undici dell’ultimo match, con il modulo 4-3-3: Ciocci, Brignani, La Rosa, Emerson, Pinna S., Chierico, Lella, Travaglini, Biancu, Udoh, Saira. Da valutare il possibile utilizzo di Ragatzu, molto in partita nell’ultimo impegno. Passiamo adesso al Montevarchi, che riproporrà lo stesso undici che ha steso per 2-0 la Fermana nel match di quattro giorni fa. Rossoblu in campo con il 4-3-1-2: Giusti; Achy, Tozzuolo, Dutu, Boccadamo; Giordani, Chiesa, Mercati; Barranca; Sorrentino, Gambale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A una manciata di minuti dal via alla diretta di questo Olbia Montevarchi, è tempo di andare a scoprire le valutazioni dei bookmakers su questa sfida importantissima in termini di classifica. Secondo le principali agenzie di scommesse, i padroni di casa partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria dell’Olbia è data a 2,20, il pareggio è quotato 3,10, mentre il successo del Montevarchi paga 3,30 volte la posta. Passiamo adesso alle scommesse relative al numero di reti che verranno segnate nella sfida: l’Under 2,5 è dato a 1,57, mentre l’Over 2,5 è a 2,25. Infine, le quotazioni di Gol e No Gol: la prima tipologia di scommessa è a 1,90, la seconda è a 1,80.

