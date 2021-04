Diretta Olbia Novara/ Streaming video tv: è uno spareggio per i playoff! (Serie C)

DIRETTA OLBIA NOVARA: PLAYOFF ANCORA ALLA PORTATA

Olbia Novara, che sarà diretta dal signor Tommaso Zamagni, rientra nel programma della 37^ giornata per il campionato di Serie C 2020-2021: squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 25 aprile, contemporaneamente a tutte le altre partite del girone A. Mancano due turni alla fine della stagione regolare, e questo del Bruno Nespoli è uno spareggio per i playoff: entrambe le squadre si sono tirate fuori dai guai e ora ambiscono alla post season dalla parte giusta, cioè quella che potrebbe condurre in Serie B.

Il Novara ha rischiato molto, considerate anche quelle che erano le premesse, ma l’ultima vittoria contro la Pistoiese l’ha lanciata verso le prime 10 posizioni con la speranza di aumentare ancora il rendimento sul campo; l’Olbia con un ottimo girone di ritorno ha cambiato radicalmente la sua classifica e adesso vuole provare a prendersi quelli che sarebbero i primi playoff dopo anni difficili in Serie C. Ci aspetta la diretta di Olbia Novara, e allora proviamo anche a valutare le probabili formazioni di questa partita che sarà molto delicata.

DIRETTA OLBIA NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Novara potrebbe essere trasmessa sui canali della televisione satellitare: è stata la grande novità della stagione, con apertura ai clienti del pacchetto Calcio. In alternativa, naturalmente, resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports che da anni fornisce le partite di Serie C in diretta streaming video: gli abbonati potranno dunque utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire il match, che potrà anche essere acquistato singolarmente ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA NOVARA

Per Olbia Novara Max Canzi conferma il suo modulo con il rombo di centrocampo: il vertice basso sarà Ladinetti, quello alto Marigosu che giocherà a supporto dei due attaccanti (due maglie per Ragatzu, Cocco e Udoh che sono in competizione) mentre Belloni e Pennington agiranno come mezzali. Avremo poi una difesa in cui La Rosa e Emerson saranno i centrali a protezione di Tornaghi; i due terzini dovrebbero invece essere Arboleda e Cadili, senza troppe sorprese. Nel Novara è squalificato Cagnano, dunque come terzini sinistro dovrebbe giocare Colombini; sull’altro versante agirà Corsinelli, in mezzo Pogliano e Bellich con Lanni tra i pali. Centrocampo con Buzzegoli e Collodel sempre favoriti su Bortoletti, davanti invece si preparano a tornare titolari Pablo Gonzalez a destra e Moreo come prima punta, Lanini potrebbe scalare al centro della trequarti lasciando che a giocare come esterno sinistro sia Piscitella.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico ufficiale su Olbia Novara possiamo avvalerci delle quote che sono state fornite dall’agenzia Snai, uno dei bookmaker ad averle emesse: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 2,45 volte la puntata, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,05 la vostra giocata mentre con il successo degli ospiti, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 2,95 volte quanto avrete messo sul piatto.



