Diretta Olbia Novara/ Streaming video tv: obiettivi opposti in classifica (Serie C)

Olbia Novara, diretta dall’arbitro Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio Calabria, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2019, per la quindicesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Olbia Novara vedrà le due formazioni scendere in campo con obiettivi alquanto differenti: i padroni di casa sardi infatti hanno appena 11 punti e sembrano dunque destinati a dover lottare per la salvezza, mentre gli ospiti piemontesi hanno 22 punti e di conseguenza il Novara punta a consolidarsi sempre di più in zona playoff. La scorsa giornata ha confermato che gli orizzonti di Olbia e Novara sono senza dubbio differenti: i sardi infatti hanno perso per 2-1 sul campo dell’Arezzo, mentre i piemontesi hanno vinto con lo stesso punteggio in casa propria contro il Como.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Novara non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA NOVARA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Olbia Novara. Michele Filippi dovrebbe schierare i padroni di casa sardi secondo il modulo 4-3-1-2: scegliamo dunque Crosta in porta, protetto dalla difesa a quattro con Mastino, La Rosa, Gozzi e Pisano da destra a sinistra; a centrocampo invece potremmo vedere il terzetto composto da Vallocchia, Muroni e Lella, qualche metro più avanti Biancu in posizione da trequartista in appoggio alla coppia d’attacco formata da Ogunseye e Doratiotto. La replica del Novara di Simone Banchieri si potrebbe invece concretizzare nel seguente 4-3-3: Cassandro, Sbraga, Pogliano e Cagnano da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Marchegiani; in mediana il terzetto formato da Bianchi, Buzzegoli e Sardi, infine le due ali Peralta e Piscitella ai fianchi del centravanti Bortolussi per comporre il tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Olbia Novara secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Nonostante il fattore campo avverso, partono leggermente favoriti gli ospiti del Novara, infatti il segno 2 è quotato a 2,45. Possiamo inoltre osservare che sia il segno 1 sia il segno X varrebbero invece 2,95 volte la posta in palio, dunque una vittoria dell’Olbia e un pareggio sono considerati sullo stesso piano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA