Diretta Olbia Pergolettese/ Streaming video tv: chi riparte meglio? (Serie C)

Olbia Pergolettese, in diretta dallo stadio Bruno Nespoli della città sarda, si gioca alle ore 12.30 di oggi, mercoledì 11 novembre 2020, ed aprirà il programma del turno infrasettimanale di Serie C fissato per questa decima giornata. Si affrontano due formazioni del girone A in questa diretta di Olbia Pergolettese e la particolrità è che entrambe hanno vista rinviata la propria partita del turno precedente, l’Olbia causa Covid con il Como e la Pergolettese invece per nebbia contro la Pro Vercelli. Di conseguenza in classifica le due squadre sono rimaste ferme in posizioni di certo non esaltanti, l’Olbia penultima a quota 4 punti e la Pergolettese invece a quota 9 punti, comunque in zona playout. Potremmo dunque parlare già di sfida salvezza in cui l’obiettivo sarà ripartire nel miglior modo possibile: per l’Olbia sono addirittura due le partite saltate, dunque l’ultima giocata dai sardi fu il pareggio per 0-0 contro la Pro Vercelli del 25 ottobre, mentre la Pergolettese ha come ultimo risultato la sconfitta per 3-2 sul campo del Livorno di domenica 1° novembre.

La diretta tv di Olbia Pergolettese non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

Con tutte le cautele del caso in una situazione così particolare, vediamo che cosa ci possono dire le probabili formazioni di Olbia Pergolettese. Per i padroni di casa sardi disegniamo un 3-5-2 nel quale La Rosa, Dalla Bernardina e Altare potrebbero formare la difesa a tre davanti al portiere Tornaghi; nella folta linea a cinque del centrocampo invece i titolari potrebbero essere Pennington, Ladinetti, Giandonato, Lella e Cadili, infine Cocco e Udoh potrebbero formare la coppia d’attacco dell’Olbia. Per la Pergolettese invece ipotizziamo un 4-3-3 con Ghidotti in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Candela, Ceccarelli, Ferrara e Villa; nel terzetto di centrocampo collochiamo Figoli, Panatta e Duca, infine il tridente d’attacco lombardo potrebbe vedere in campo Varas, Ciccone e Morello.

