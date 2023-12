Diretta/ Olbia Perugia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (3 dicembre 2023)

DIRETTA OLBIA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Olbia Perugia non presenta alcuno scontro nel recente passato. Per trovare le due formazioni nello stesso campo all’interno di una manifestazione sportiva bisogna tornare indietro alle stagioni 1957-1958. Le due formazioni si sono affrontate in casa della formazione sarda con altrettante vittorie. Sardi che arrivano al match con due punti collezionati nelle ultime tre sfide, frutto dei pareggi contro Lucchese e Sestri Levante.

DIRETTA/ Sestri Levante Olbia (risultato finale 2-2): pareggia Palomba! (Serie C, 26 novembre 2023)

La sconfitta è arrivata il 12 novembre contro i giallorossi della Recanatese con il risultato di 4-1. Perugia che ha ottenuto 5 punti nelle ultime tre sfide avendo la meglio sul Gubbio con il risultato di 1-0 e due pareggi consecutivi contro Pineto e Carrarese, con i risultati entrambi di 1-1. La sfida di oggi può essere fondamentale nel tentativo di ottenere tre punti per i rispettivi obiettivi delle due formazioni. (Marco Genduso)

Video/ Perugia Carrarese (1-1) gol e highlights: rete annullata a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

OLBIA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Perugia sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

OLBIA PERUGIA: LA PRESENTAZIONE

Olbia Perugia, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Match che si preannuncia molto interessante: i sardi, infatti, stazionano appena fuori dalla zona play-out con sedici punti ma arrivano a questa sfida dopo la bella rimonta sul campo del Sestri Levante, diretta concorrente per la salvezza. Gli umbri, invece, sono in piena zona play-off con 26 punti e cercheranno di vincere dopo due pareggi consecutivi contro Carrarese e Pineto.

Diretta/ Perugia Carrarese (risultato finale 1-1): gol annullato a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Perugia, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per i padroni di casa mister Leandro Greco difesa a quattro con Zallu, Bellodi, Palomba e Arboleda. A centrocampo La Rosa, Mameli e Dessena. Il Perugia di mister Francesco Baldini, invece, punterà sul tandem offensivo composto da Seghetti e Matos supportati da Santoro nel 4-3-1-2 di partenza.

OLBIA PERUGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15 volte la posta, mentre l’eventuale successo dell’undici biancorosso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA