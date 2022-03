Diretta/ Olbia Pescara streaming video tv: sardi dopo l’exploit (Serie C)

DIRETTA OLBIA PESCARA: OSPITI FAVORITI!

Olbia Pescara, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie C. I sardi tornano in campo dopo il grande exploit che ha rappresentato un vero terremoto per il campionato: vittoria 1-2 in casa del Modena capolista e leadership del girone B di nuovo in discussione, mentre l’Olbia ha compiuto un balzo in avanti importante in classifica, salendo a +5 sul quintultimo posto e la zona play out.

Dall’altra parte il Pescara è tornato alla vittoria battendo il Siena e si mantiene in scia rispetto al Cesena terzo, lontano 5 lunghezze, e l’Entella quarta avanti di 2 punti. Nel match d’andata disputato in casa il Pescara ha superato l’Olbia di misura, 1-0 con gol decisivo di Drudi, bissando il successo in Coppa Italia del 19 agosto scorso, quando sempre allo stadio Adriatico-Cornacchia gli abruzzesi ebbero la meglio sui sardi col punteggio di 2-0.

DIRETTA OLBIA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Pescara non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Pescara, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Van der Want; Arboleda, Boccia, La Rosa, Travaglini; Lella, Giandonato, Chierico; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Illanes, Ingrosso, Veroli; Zappella, Memushaj, Pompetti, Rasi; Rauti, Ferrari, D’Ursi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

