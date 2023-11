DIRETTA/ Olbia Pineto video streaming tv: sarà una partita inedita (Serie C, 2 novembre 2023)

DIRETTA OLBIA PINETO: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti per la diretta di Olbia Pineto: sarà una sfida inedita tra la squadra abruzzese e quella isolana, possiamo ricordare che il Pineto di fatto è alla sua prima partecipazione in Serie C mentre ormai l’Olbia è una “tradizionalista” della terza divisione, ha anche cambiato girone in qualche occasione (per il rimescolamento dettato dalla Lega Pro) e si presenta al Bruno Nespoli forte di una rosa che, secondo il sito specializzato Transfermarkt, ha una rosa il cui valore supera di un’inezia quello del Pineto, abbiamo infatti 3,64 milioni di euro per l’Olbia contro 3,22 milioni per gli abruzzesi.

Riguardo i calciatori singoli, il trentaduenne Daniele Ragatzu è il veterano dei sardi e il calciatore più prezioso della sua squadra, risponde il Pineto con un altro attaccante Over 30 che è Emilio Volpicelli (in realtà un esterno offensivo) che ha buona esperienza in Serie C ed è un lusso per la rosa della neopromossa. Possiamo poi ricordare come sia questo il primo incrocio anche per i due allenatori: Leandro Greco per l’Olbia, l’anno scorso aveva iniziato con il Sudtirol in Serie B venendo esonerato quasi subito, Daniele Amaolo per il Pineto che ha timbrato il pass per la Serie C, in carica dal febbraio 2022. (agg. di Claudio Franceschini)

OLBIA PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

RECUPERO IN SARDEGNA

Olbia Pineto, in diretta giovedì 2 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C. Il match è di fondamentale importanza per i padroni di casa, che cercano di invertire il loro trend negativo, avendo subito 5 sconfitte nelle ultime 6 partite tra campionato e coppa, con l’ultimo ko subito in casa della Juventus U23.

Dall’altra parte, gli abruzzesi si trovano all’ottavo posto, anche se il vantaggio in termini di punti è di soli 3. La squadra di Olbia ha bisogno di un risultato positivo su tre possibili per lasciare la delicata 17ª posizione occupata attualmente. Tuttavia, la classifica corta potrebbe aiutare la squadra di Greco, che, in caso di vittoria, potrebbe agganciare proprio il Pineto a metà classifica. Ma gli abruzzesi sognano un inserimento vero l’alta classifica in casa di vittoria, col Pineto in serie sì da 6 partite di fila tra Coppa e campionato e reduce da un pareggio in casa della Vis Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PINETO

Le probabili formazioni della diretta Olbia Pineto, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Leandro Greco schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Zallu, Montebugnoli, Motolese, Bellodi; Cavuoti, Incerti, Desena, Biancu; Ragatzu, Nanni. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tonti; Evangelisti, Baggi, Marafini, De Santis; Germinario, Lombardi, Teraschi; Volpicelli, Chakir, Njambe.

OLBIA PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

