Diretta/ Olbia Pontedera streaming video tv: sardi ambiziosi (Serie C)

DIRETTA OLBIA PONTEDERA: SARDI FAVORITI!

Olbia Pontedera, in diretta domenica 4 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie C. Sardi ambiziosi dopo un finale di stagione in crescendo, come al solito in estate è arrivata l’amichevole contro il Cagliari che si è risolta con un tris calato dai rossoblu, ma quest’anno l’Olbia cerca un salto di qualità che possa rendere la squadra competitiva per la qualificazione ai play off.

Diretta/ Entella Olbia (risultato finale 1-1): i liguri passano alla fase nazionale!

Lo stesso vale per il Pontedera che si è separato dallo storico allenatore Ivan Maraia, passando sotto la guida di Pasquale Catalano. Risultati alterni nel precampionato per i granata che hanno perso 1-2 in amichevole contro il Monterosi Tuscia per poi calare il poker contro un’altra formazione toscana, l’Aglianese. Il 27 novembre 2021 l’Olbia ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro il Pontedera. Toscani vincenti per l’ultima volta in Sardegna con lo 0-1 datato 27 settembre 2020.

DIRETTA/ Ancona Matelica Olbia (risultato finale 0-2): gol di Ladinetti e Travaglini!

DIRETTA OLBIA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Pontedera non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Modena Pontedera (risultato finale 4-0): poker e promozione in B!

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Mauro Antonioli schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gelmi; Bellodi, Brignani, Emerson; Pinna, Palesi, Giandonato, Biancu, Travaglini; Udoh, Ragatzu. Risponderà il Pontredera allenato da Pasquale Catalano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Siano; Somma, Baroni, Espeche, Aurelio; Catanese, Benedetti, Perretta; Cioffi, Petrovic, De Ioannon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE OLBIA PONTEDERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA