Diretta/ Olbia Pro Patria streaming video e tv: Tigrotti nella tana sarda (Serie C)

DIRETTA OLBIA PRO PATRIA: SFIDA INCERTA

Olbia Pro Patria, diretta dal signor Kumara di Verona, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 18.30 presso lo stadio Bruno Nespoli. E’ iniziato con due sconfitte il cammino in campionato dei sardi, battuti in casa dal Pontedera e poi costretti a incassare un poker sul campo dell’Alessandria. Una difesa da registrare contro una Pro Patria che invece ha fatto foggio di solidità in avvio di stagione, con due pareggi contro Carrarese e Pro Vercelli. Come nella passata stagione, la squadra di Javorcic sembra davvero un osso duro con il quale fare i conti. Problema opposto rispetto agli avversari di turno, manca però una manovra offensiva sufficientemente efficace, con l’unico gol finora realizzato da Saporetti nell’ultimo impegno a Busto Arsizio contro i piemontesi.

DIRETTA OLBIA PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Olbia Pro Patria, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PRO PATRIA

Le probabili formazioni del match del girone C di Serie C tra Olbia e Pro Patria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Max Canzi con un 3-5-2: Tornaghi; Pisano, Emerson, Altare; Arboleda, Pennington, La Rosa, Lella, Doratiotto; Cocco, Gagliano. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Javorcic affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-5-2 come modulo di partenza: Greco; Gatti, Saporetti, Boffelli; Cottarelli, Colombo, Bertoni, Galli, Pizzul; Le Noci, Latte Lath.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Olbia Pro Patria grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,45, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 2,90, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 3,00 la posta scommessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA