Diretta Olbia Pro Sesto/ Streaming video tv: i lombardi vogliono i playoff (Serie C)

Olbia Pro Sesto, in diretta dallo stadio Bruno Nespoli, si gioca alle ore 12:30 di mercoledì 24 febbraio: nuovo appuntamento con i recuperi del campionato di Serie C 2020-2021, qui siamo nel girone A e il match riguarda la 23^ giornata. I sardi sono in zona playout e dunque hanno bisogno di punti importanti, ma nel fine settimana hanno comunque battuto un colpo importante fermando la Pro Vercelli che sta lottando per la promozione, ora dunque si tratterà di confermare questo risultato contro un’avversaria in calo.

La Pro Sesto, neopromossa, aveva iniziato benissimo la sua stagione ma poi ha progressivamente perso smalto, il pareggio interno contro la Pistoiese l’ha lasciata fuori dai playout e per tornare nella top ten del girone A bisognerà impegnarsi a fondo da qui alla fine. Vedremo quello che succederà nella diretta di Olbia Pro Sesto, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per la sfida che ci attende tra poco sul terreno di gioco del Nespoli, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Olbia Pro Sesto non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: i recuperi del campionato di Serie C non vanno in onda sul satellite (grande novità della stagione) e dunque l’unico modo per assistere a questa partita sarà quello di accedere al portale Eleven Sports per la visione in diretta streaming video, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone e abbonandovi al servizio per la stagione, oppure in alternativa acquistando il singolo evento ad un prezzo fisso (salvo eccezioni).

Un tegola per Max Canzi in Olbia Pro Sesto è sicuramente la squalifica di King Udoh: dunque la coppia offensiva sarà formata dai due veterani Cocco e Ragatzu, alle loro spalle Doratiotto potrebbe tornare titolare in luogo di Giandonato che può anche arretrare la sua posizione e dare un turno di riposo a Pennington (entrato in diffida) affiancando Lella e Biancu. Per la mediana c’è anche Belloni, in difesa tutto confermato con La Rosa e Emerson a protezione di Tornaghi, mentre i due laterali saranno Altare e Cadili. Nella Pro Sesto di Francesco Parravicini mancherà Mutton: aumentano le possibilità di vedere Bismark centravanti con Cominetti e uno tra Ruggiero e D’Amico sulla trequarti, poi avremo un centrocampo nel quale Gualdi contende una maglia a Marchesi e Alessandro Sala con la conferma di Di Munno a fare da schermo centrale, posizionandosi davanti a una difesa nella quale Pecorini può giocare come terzino destro con Michele Franco dall’altra parte. Christian Maldini e Caverzasi saranno invece i due centrali davanti al portiere Livieri.

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Olbia Pro Sesto attraverso le sue quote ufficiali: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,45 volte la puntata, per il segno X che regola il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 2,95 volte quanto avrete messo sul piatto mentre con il successo degli ospiti, identificato dal segno 2, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



