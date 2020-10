Diretta/ Olbia Pro Vercelli (Serie C) streaming video tv: arriva la capolista

DIRETTA OLBIA PRO VERCELLI: PIEMONTESI LANCIATI!

Olbia Pro Vercelli, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pro Vercelli si presenta all’appuntamento da capolista nel girone: sorpasso in vetta piazzato dai piemontesi nel turno infrasettimanale, grazie ai risultati dagli altri campi e alla vittoria della Pro sulla Juventus U23, grazie a una rete messa a segno da Comi. Terza vittoria consecutiva per la squadra allenata da Modesto che a 13 punti guarda tutti dall’alto in basso nel raggruppamento, con una lunghezza di distanza rispetto al gruppone composto da Renate, Carrarese, Pontedera, Novara e Grosseto. L’Olbia invece è riuscita a imporre in trasferta il pari al Piacenza, ma resta da sola al penultimo posto in classifica. La formazione sarda ha inanellato il terzo pareggio consecutivo in campionato, ma è ancora in attesa della prima vittoria e paga un attacco ancora sterile, a fronte di quella che al momento è la seconda peggior difesa del girone.

DIRETTA OLBIA PRO VERCELLI IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Olbia Pro Vercelli, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni di Olbia Pro Vercelli, sfida che andrà in scena presso lo stadio Nespoli di Olbia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Max Canzi con un 3-5-2: Tornaghi; La Rosa, Emerson, Altare; Demarcus, Lella, Giandonato, Ladinetti, Pisano; Gagliano, Cocco. Gli ospiti guidati in panchina da Francesco Modesto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Saro, Auriletto, Masi, De Marino; Blaze, NIelsen, Emmanuello, Bruzzaniti; Rolando, Comi, Zerbin.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Olbia Pro Vercelli secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sardi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 2,40, mentre poi si sale già a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,05 volte la posta in palio in caso di successo dei piemontesi per chi avrà puntato sul segno 2.



