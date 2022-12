Diretta/ Olbia Recanatese, streaming video tv: scontro diretto (Serie C)

DIRETTA OLBIA RECANATESE: RISULTATO INCERTO!

Olbia Recanatese, in diretta sabato 3 dicembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro diretto nella zona bassa della classifica, dove ci sono parecchie squadre divise da pochissimi punti.

L’Olbia occupa l’ultimo posto della classifica insieme al San Donato con 12 punti, raccolti grazie a due vittorie, sei pareggi e otto sconfitte. I sardi nell’ultimo turno hanno ottenuto un 1-1 sul campo dell’Alessandria. La Recanatese, invece, è quattordicesima a quota 15 punti. Un punto nelle ultime tre gare per i giallorossi, sconfitti nell’ultimo turno dalla Reggiana per 0-1.

OLBIA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Recanatese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Olbia Recanatese sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA RECANATESE

Qualche ballottaggio ancora da valutare per i due allenatori, è il momento di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Olbia Recanatese. Partiamo dai sardi, in campo con il 3-5-2: Gelmi, Brignani, Bellodi, Travaglini, Fabbri, Incerti, Minala, Biancu, Mordini, Ragatzu, Contini. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il 3-5-2: Fallani, Somma, Ferrante, Tafa, Longobardi, Ferretti, Morrone, Raparo, Carpani, Minicucci, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Sfida palpitante quella in diretta tra Olbia e Recanatese, i bookmakers non vedono una favorita netta. Prendiamo come riferimento le quote per le scommesse di Eurobet: la vittoria dell’Olbia è a 2,65, il pareggio è a 2,80, mentre la vittoria della Recanatese è a 2,85. Sarà una gara molto chiusa per gli esperti, come testimoniato dalle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,43 e Over 2,5 a 2,65. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,10 e 1,67.

