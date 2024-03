DIRETTA/ Olbia Recanatese (risultato 3-1) video streaming tv: gol di Nanni e Ragatzu (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA OLBIA RECANATESE (RISULTATO LIVE 3-1): FINE 1° T, NANNI E RAGATZU REPLICANO A SBAFFO!

Allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia è andato in archivio lo scoppiettante primo tempo della gara che questo pomeriggio vede i sardi ospitare la Recanatese per una sentita sfida-salvezza: 3-1 il parziale maturato prima del rientro negli spogliatoi delle due squadre, affrontatesi a viso aperto e con i bianchi che al momento prevalgono non solo per il gioco espresso ma anche nel punteggio. Avvio di marca appunto isolata, con Ragatzu sugli scudi e il forcing dei ragazzi di Gaburro: bisogna attender però il lampo di Montebugnoli al 17’ per il primo gol; il vantaggio sardo scuote i giallorossi che 9 minuti dopo trovato il pari col solito capitan Sbaffo al primo tentativo (gran tiro al volo e Rinaldi battuto).

Ma il pareggio dura solo quattro giri di lancette: è infatti il 31’ quando Nanni riporta in vantaggio i bianchi approfittando di un errore della difesa ospite e fulminando Meli con un bel tocco. Nell’ultimo quarto d’ora di questa intensa frazione si registra il secondo ‘giallo’ del match (ammonito Montebugnoli) e poi il tris firmato dal migliore in campo: su un tiro di Nanni, al 40’ Raparo tocca con la mano e il direttore di gara indica il dischetto; a trasformare il rigore ci pensa Ragatzu che così manda i suoi al riposo con due reti di vantaggio e al termine di uno dei migliori primi tempi stagionali dell’Olbia. Riuscirà la Recanatese a evitare la sconfitta e anche che i sardi accorcino in classifica su di loro? (agg. di R. G. Flore)

OLBIA RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Recanatese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Recanatese e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

1° TEMPO, GOL DI MONTEBUGNOLI AL 17′!

Allo stadio “Bruno Nespoli” di Olbia va in scena quest’oggi il delicato incrocio di calendario tra la formazione sarda padrona di casa e la Recanatese: quella tra i bianchi allenati da Marco Gaburro e i giallorossi di Giacomo Filippi è una sfida-salvezza in piena regola coi sardi penultimi a quota 22 e staccati di otto lunghezze proprio dai marchigiani, terzultimi a 30 punti. E nel corso dei primi 20’ di gara c’è già qualche occasione da rete da registrare: al minuto 2 è Ragatzu a rendersi pericoloso (diagonale che non impensierisce Meli); all’8’ è ancora il numero 10 a creare grattacapi, ma il suo pallone per Nanni è intercettato provvidenzialmente da Ferrante.

Solo Olbia in questa fase iniziale e gli ospiti che soffrono il forcing isolano: dopo un’iniziativa di Biancu è ancora Ragatzu a portare scompiglio, mentre al 12’ ecco la prima ammonizione (Arboleda); la risposta della Recanatese arriva con due tiri consecutivi di Melchiorri e Sbaffo, entrambi murati (15’). E al 17’ ecco il gol che era nell’aria: è Montebugnoli ad aprire le marcature con il primo gol stagionale: sulla sponda di Nanni c’è il tiro di Ragatzu e sulla respinta di Meli è l’esterno il più lesto insaccando in porta. 1-0 e Olbia meritatamente in vantaggio! (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

La diretta di Olbia Recanatese nasconde delle chicche matematiche davvero interessanti nelle statistiche, prima del fischio di inizio, perché non ne vediamo qualcuna? La squadra di casa sa essere particolarmente pericolosa nella fase finale delle partite, con una percentuale sorprendentemente alta dei suoi gol segnati tra i minuti 76 e 90. Questo suggerisce che la squadra abbia una buona capacità di resistenza e di continuare a lottare fino alla fine delle partite, anche quando si trovano in situazioni difficili.

D’altra parte, la Recanatese ha dimostrato una certa efficacia nella fase centrale del secondo tempo, con una percentuale significativa dei suoi gol realizzati tra i minuti 61 e 75. Tuttavia, la squadra sembra avere delle difficoltà, specialmente in casa, dove ha perso ben sei partite di fila. Guardando alle prestazioni nei primi tempi, Olbia ha una percentuale molto bassa di partite in cui si trova in vantaggio all’intervallo, mentre Recanatese ha una percentuale leggermente superiore, sebbene ancora relativamente bassa. (agg. Gianmarco Mannara)

OLBIA RECANATESE: PARTITA DELICATISSIMA!

Olbia Recanatese, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. Scontro nella zona calda della classifica, con la formazione sarda penultima e staccata però di ben otto punti dai diretti avversari di turno, al terzultimo posto nel girone B. Olbia reduce dall’ennesima sconfitta in casa della Lucchese, situazione sempre estremamente difficile dal punto di vista del rendimento.

La Recanatese è reduce da una sconfitta pesante in un altro scontro diretto in zona play out, il 2-0 subito sul campo del Sestri Levante: la salvezza diretta è ora distante quattro lunghezze per i leopardiani che pure sono andati avanti tra alti e bassi nell’ultimo periodo, ottenendo due vittorie nelle ultime cinque sfide disputate, entrambe in casa nei match contro Vis Pesaro e Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA RECANATESE

Le probabili formazioni della diretta Olbia Recanatese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Marco Gaburro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Bellodi, Motolese, Palomba; Montebugnoli, La Rosa, Biancu, Zanchetta, Arboleda; Ratatzu, Bianchimano. Risponderà la Recanatese allenata da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Prisco, Longobardi, Sbaffo, Lipari; Melchiorri.

OLBIA RECANATESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Recanatese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Recanatese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











