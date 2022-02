DIRETTA/ Olbia Reggiana video streaming tv: all’andata fu vittoria emiliana

DIRETTA OLBIA REGGIANA: TESTA A TESTA

La diretta di Reggiana Olbia parla di una partita che si è giocata soltanto cinque volte: le due squadre sono tornate ad affrontarsi, e sempre in Serie C, dopo un biennio compreso tra il 1976 e il 1977. Dopo aver vinto 2-1 in casa nella prima sfida diretta, l’Olbia ha sempre mancato il successo: ha pareggiato due volte, ma poi è caduta negli ultimi due match. Uno comunque è lontano 44 anni, visto che stiamo parlando dell’aprile 1978; era stato comunque un roboante 6-1 a favore della Reggiana, che poi lo scorso ottobre ha ospitato la squadra sarda nella 8^ giornata del girone B, per il campionato di Serie C in corso di svolgimento, e ha ripetuto quella vittoria anche se l’ha ottenuta “soltanto” per 2-0.

Possiamo comunque ricordare i marcatori di quel giorno d’autunno: i 3 punti per la capolista erano arrivati sul filo di lana grazie a due conclusioni con il destro di Eric Lanini, che aveva sbloccato una partita complessa al minuto 86 e si era poi ripetuto al 91’, raggiungendo quota 4 reti nel corso del suo campionato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA OLBIA REGGIANA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Reggiana è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

OSPITI FAVORITI!

Olbia Reggiana, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 17.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia sarà una sfida valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie C. La capolista sbarca in Sardegna in questo turno infrasettimanale, pur conoscendo già la mossa della sua rivale. Il Modena infatti dopo il pareggio di Lucca è tornato a vincere battendo 2-0 il Montevarchi, ora tocca ai granata tenere il passo per affiancare i canarini al primo posto a quota 62 punti.

L’Olbia dopo tre sconfitte consecutive è tornata a muovere la classifica pareggiando sul campo del Gubbio, per i sardi l’obiettivo resta quello di rimanere il più lontano possibile dalle ansie della zona retrocessione. Nel match d’andata secca vittoria della Reggiana al Mapei Stadium contro l’Olbia, una doppietta di Lanini ha deciso il match che era rimasto però fermo sullo 0-0 fino al 41′ del secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA REGGIANA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Reggiana, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Massimiliano Canzi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Pisano, Brignani, Travaglini; Arboleda, Lella, Chierico, S. Pinna, Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà la Reggiana allenata da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Venturi; Luciani, Camigliano, Cremonesi; Guglielmotti, Radrezza, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Rosafio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Reggiana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Reggiana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.



