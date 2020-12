Diretta Olbia Renate/ Streaming video tv: capolista in Sardegna (Serie C)

DIRETTA OLBIA RENATE: OSPITI FAVORITI!

Olbia Renate, in diretta alle ore 12.30 di oggi, domenica 13 dicembre 2020, dallo stadio Bruno Nespoli della città sarda, è l’anticipo che all’ora di pranzo aprirà la domenica della quindicesima giornata di Serie C nel girone A. Partita sicuramente di richiamo, la diretta di Olbia Renate vedrà infatti scendere in campo il Renate che è la capolista del gruppo, a quota 31 punti dopo la netta vittoria per 4-0 nel derby lombardo con la Giana Erminio, disputato otto giorni fa. Il Renate dunque sta facendo grandi cose e non vorrà fermare la propria corsa in questa trasferta in Sardegna nella quale i brianzoli se la dovranno vedere con i padroni di casa dell’Olbia, che arrivano invece da un buon pareggio per 0-0 sul campo dell’AlbinoLeffe ma certamente hanno altre ambizioni di classifica, dal momento che l’Olbia ha 13 punti e deve dunque pensare alla salvezza. Un bel risultato contro la capolista però farebbe molto bene sia ai fini pratici sia per il morale: l’Olbia ne sarà capace?

DIRETTA OLBIA RENATE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Renate non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA RENATE

Passando alle probabili formazioni di Olbia Renate, potremmo schierare i padroni di casa sardi con il modulo 4-3-1-2: Tornaghi in porta; difesa a quattro formata da Pisano, Altare, Emerson e Cadili; nel terzetto di centrocampo invece i possibili titolari sono Occhioni, Ladinetti e Pennington, infine ecco l’attacco con Giandonato trequartista alle spalle delle due punte, Ragatzu e Cocco. La replica della capolista Renate dovrebbe invece prevedere il modulo 3-4-1-2: Possenti, Silva ed Esposito nella difesa a tre davanti al portiere Gemello; a centrocampo da destra a sinistra Guglielmotti, Rada, Ranieri ed Anghileri, qualche metro più avanti Kabashi che agirà sulla trequarti in appoggio ai due attaccanti Galuppini e Maistrello.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Olbia Renate secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. La capolista si annuncia favorita, infatti il segno 2 è quotato a 2,10 mentre in caso di segno 1 si arriverebbe a quota 3,65, infine il pareggio (naturalmente segno X) si colloca a un livello intermedio, cioè 3,00 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA