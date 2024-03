Diretta/ Olbia Sestri Levante streaming video e tv. I sardi sperano (Serie C, 30 marzo 2024)

Olbia Sestri Levante, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. La formazione sarda spera ancora dopo l’ultima vittoria in casa contro la Recanatese, un poker che ha permesso alla squadra allenata da Marco Gaburro di agganciare la Fermana al penultimo posto in classifica e rilanciando le speranze di partecipazione ai play out.

Il Sestri Levante sta vivendo un momento eccellente, tre vittorie e un pareggio per i liguri nelle ultime quattro partite disputate di campionato, con l’ultima vittoria in casa contro il Gubbio, ottenuta peraltro contro una delle squadre più in forma del girone B, che ha rilanciato in classifica la formazione allenata da Barilari. Sestri Levante ora a +4 dalla zona play out e a -4 dalla zona play off, continuare nella serie positiva potrebbe anche aprire scenari di piazzamento nella top 10.

OLBIA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Sestri Levante sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Sestri Levante e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA SESTRI LEVANTE

Le probabili formazioni della diretta Olbia Sestri Levante, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Marco Gaburro schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Bellodi, Motolese, Palomba; Montebugnoli, La Rosa, Biancu, Zanchetta, Arboleda; Ratatzu, Bianchimano. Risponderà il Sestri Levante allenato da Enrico Barilari con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Candiano, Sandri, Parlanti; Gala, Forte, Clemenza.

OLBIA SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Sestri Levante ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Sestri Levante, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











