Diretta/ Olbia Siena streaming video tv: occhio alle spalle (Serie C)

DIRETTA OLBIA SIENA: RISULTATO INCERTO…

Olbia Siena, in diretta sabato 19 marzo 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la 33^ giornata del campionato di Serie C. Entrambe le squadre sono chiamate a guardarsi le spalle, entrambe appaiate nel girone B a quota 36 punti e con 3 lunghezze di vantaggio sulla Fermana in zona play out, al quintultimo posto. I sardi dopo l’exploit in casa del Modena hanno raccolto un solo punto, perdendo in casa col Pescara e poi pareggiando sul campo della Carrarese.

Il Siena dopo due sconfitte consecutive ha avuto una reazione d’orgoglio imponendo il pareggio proprio alla capolista Modena, pur proseguendo un digiuno di vittorie che ha fatto sensibilmente scendere in basso in classifica la compagine bianconera. Nel match d’andata gol e tante emozioni ma è stato il Siena a spuntarla, vincendo 3-2 contro i sardi sconfitti anche nell’ultimo precedente disputato allo stadio Nespoli, 1-2 per il Siena il risultato il 22 gennaio 2020.

DIRETTA OLBIA SIENA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Siena è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA SIENA

Le probabili formazioni della diretta Olbia Siena, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Siena. Per l’Olbia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Van der Want; Arboleda, Boccia, La Rosa, Travaglini; Lella, Giandonato, Chierico; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà il Siena allenato da Pasquale Padalino con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Lanni; Terzi, Terigi, Farcas; Mora, Bianchi, Cardoselli, Favalli; Disanto, Paloschi, Guberti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Siena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30 l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Siena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











