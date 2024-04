Diretta/ Olbia Spal (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, partita al via! (28 aprile 2024)

DIRETTA OLBIA SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Olbia Spal vede affrontarsi due formazioni che si ritrovano nei bassifondi della classifica. Olbia che ha già salutato il campionato di serie C per fare ritorno al settore non professionistico. La stagione della formazione sarda è stata negativa fin dalle prime giornate. Dando un’occhiata alle statistiche, le reti realizzate sono 24 mentre 63 quelle subite. In entrambe le classifiche per gol fatti subiti la formazione sarda risulta essere all’ultimo posto.

Pesano i pochi gol realizzati nonostante l’apporto del solito Ragatzu. L’attaccante ex Cagliari ha realizzato 8 gol, ben lontano dai numeri delle ultime 5 stagioni in maglia Olbia, in cui è andato sempre in doppia cifra. La squadra ferrarese dopo un inizio altalenante si è decisamente ripresa posizionandosi all’undicesimo posto. I punti in palio questa sera, non la possono però proiettare ai play off in quanto distanti quattro lunghezze dal Rimini chi occupa la decima posizione. (Marco Genduso)

OLBIA SPAL DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

I tifosi della Spal che non saranno in grado di viaggiare fino in Sardegna avranno comunque la possibilità di seguire la diretta di Olbia Spal procurandosi un abbonamento a Sky Calcio, se non lo hanno già e collegarsi sui canali satellitari d Sky Sport. In alternativa, potranno optare per lo streaming della partita tramite Sky Go o Now TV.

OLBIA SPAL: I TESTA A TESTA

Difficile parlare come si deve dei precedenti della diretta di Olbia Spal, sono infatti due i precedenti tra le squadre ed entrambe le partite sono finite con un 2-0 a favore della squadra di Ferrara. Nell’ultimo match disputato aprì le marcature Bassoli e chiuse i giochi il signor Valentini. Meglio dunque analizzare tramite transfermarket i dati economici delle due squadre e vedere chi ha un favore da un punto di vista prettamente di liquidità.

La Spal vale 7 milioni all’incirca, con il giocatore più costoso che è Maistro, il centrocampista infatti vale la bellezza di settecentomila euro. La squadra sarda sul mercato invece ha un valore di tre milioni e mezzo, con il prodotto del vivaio Ragatzu che vale 400mila euro, sotto questo punto di vista, la Spal sembra favorita anche qui. Vedremo il verdetto del campo. (agg. Gianmarco Mannara)

OLBIA SPAL: SARDI FAVORITI!

La diretta Olbia Spal vede chiudersi (fischio d’inizio alle ore 20.00 allo stadio “Nespoli”) la stagione nella regular season per entrambe le compagni. Per entrambe le squadre, infatti, la partita assume i connotati di un’amichevole. I sardi, già retrocessi in Serie D, salutano il pubblico di casa nell’ultimo match casalingo della stagione dopo aver sancito l’amara discesa in quarta serie dopo l’ultimo pareggio a Pontedera.

Per quanto riguarda gli ospiti, dopo il ritorno di Mimmo Di Carlo in panchina, hanno raggiunto una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava davvero difficile da agguantare per gli estensi. Il successo interno contro il Pineto è stato il terzo consecutivo e ha permesso alla Spal di salire addirittura all’undicesimo posto, anche se il decimo posto a quattro lunghezze di distanza è fuori portata per poter puntare in extremis ai play off.

OLBIA SPAL PROBABILI FORMAZIONI

Esaminiamo le possibili formazioni per la diretta di Olbia Spal in base alle più recenti scelte dei due tecnici. L’Olbia di Marco Gaburro dovrebbe orientarsi verso il consueto modulo 3-5-2. Ecco la formazione probabile: in porta Rinaldi; la linea difensiva composta da Bellodi, Motolese e Palomba; a centrocampo, a dettare i ritmi, Zanchetta affiancato da Biancu e Mameli con Arboleda e Catania esterni di fascia; in avanti Ragatzu consueto punto di riferimento per la squadra in coppia con Scapin. La Spal guidata in panchina da Mimmo Di Carlo dovrebbe adottare il modulo 4-4-2: in porta Galeotti, linea difensiva a quattro con Ghiringhelli, Peda, Valentini e Tripaldelli; a centrocampo, Edera, Nador, Buchel e Dalmonte; in attacco, tandem Petrovic-Zilli.

OLBIA SPAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chiunque voglia fare una scommessa sulla diretta Olbia Spal, è consigliabile dare uno sguardo alle quote Snai. La vittoria dell’Olbia, indicata dal segno 1, viene quotata a 1.90, mentre il pareggio, segnato con l’X, è quotato a 2.95. Per quanto riguarda il successo della Spal in casa della formazione sarda, contrassegnato dal segno 2, la quota è fissata a 4.25.











