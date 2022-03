Diretta Olbia Teramo/ Streaming video tv: squadre appaiate in classifica (Serie C)

DIRETTA OLBIA TERAMO: “SPAREGGIO”

Olbia Teramo, in diretta domenica 27 marzo alle ore 14:30 dallo stadio Bruno Nespoli, è valida per la trentaquattresima giornata del girone B di Serie C 2021-2022. I sardi sono reduci dal pareggio casalingo conseguito contro il Siena, gara terminata con il punteggio di 0-0. La squadra allenata da Massimiliano Canzi sta vivendo un discreto periodo di forma, con 6 punti conseguiti nelle ultime cinque gare di campionato. L’Olbia si è così portata in 14 posizione con 37 punti, 4 in più rispetto alla zona playout.

Il Teramo arriva alla gara di Olbia, dopo il pareggio nel derby d’Abruzzo contro il Pescara, terminato con il risultato di 0-0. La compagine di Federico Guidi è in ripresa, e con 4 punti nelle ultime due gare disputate, ha riscattato le due sconfitte consecutive subite in precedenza. Gli abruzzesi occupano la quindicesima posizione in campionato con 37 punti, gli stessi della compagine sarda che affronteranno in questa partita. La gara di andata, disputata lo scorso novembre si è chiusa in parità, con il risultato finale di 2-2.

OLBIA TERAMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Olbia Teramo di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI OLBIA TERAMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Olbia Teramo, le quali si affronteranno per disputare la gara valevole per la trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico sardo, Massimiliano Canzi dovrebbe optare per il consueto modulo 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare dell’Olbia: Ciocci; Brignani, Pisano, Emerson; Renault, La Rosa, Chierico, Travaglini; Biancu; Ragatzu, Udoh.

Federico Guidi, allenatore del Teramo, dovrebbe riproporre gran parte dei protagonisti dell’ultima gara. Quindi potrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-3. Ecco la probabile formazione titolare del Teramo, in vista della trasferta in Sardegna: Perucchini ; Iacoponi, Soprano, Codromaz; Lombardo, Fiorani, Arrigoni, Mordini; Malotti, Bernardotto, Rosso.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Olbia Teramo di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, la squadra di casa è leggermente favorita, con il segno 1, abbinato al successo dell’Olbia, quotato 2.40. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.05. Mentre il successo esterno del Teramo, con segno 2, è quotato 2.95.

