DIRETTA OLBIA TORRES/ Video streaming tv: i numeri del derby sardo (Serie C, 16 settembre 2023)

DIRETTA OLBIA TORRES: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo che la diretta di Olbia Torres prenda il via ci possiamo concentrare sui precedenti di questa partita: ne troviamo abbastanza, dal 2006 allo scorso febbraio sono 10 con un bilancio nel quale spiccano le quattro vittorie dell’Olbia e le tre della Torres, con quattro pareggi. Il derby in epoca recente è equilibrato, nella passata stagione le sfide erano state tre con anche il primo turno di Coppa Italia Serie C. Al Bruno Nespoli ha sempre vinto l’Olbia: a fine febbraio, nel girone B di Serie C, il successo è maturato con i gol di Daniele Ragatzu (doppietta) e Nicola Nanni a ribaltare l’iniziale vantaggio di Federico Gianola, 2-1 invece in Coppa Italia e pareggio sul campo della Torres.

DIRETTA/ Torres Rimini (risultato finale 2-1): Adama Diakité trascina i sardi (Serie C, 9 settembre 2023)

Per quanto riguarda la squadra della provincia di Sassari, l’ultima volta in cui ha saputo battere l’Olbia in trasferta risale al gennaio 2016: eravamo nel girone G di Serie D e già all’andata era stata la Torres a vincere. Quel giorno il successo esterno era stato timbrato dalla doppietta che Lorenzo Musto aveva realizzato tra il 51’ e il 66’ minuto, raggiungendo i 9 gol nel suo ottimo campionato; tra poco la diretta di Olbia Torres vivrà un nuovo capitolo di questa rivalità e vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Vis Pesaro Olbia (risultato finale 0-1): Bellodi decide il match! (Serie C, 8 settembre 2023)

OLBIA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Olbia Torres sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Olbia Torres in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Olbia Torres, in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C. Derby sardo e curioso derby “di cognomi” tra gli allenatori, i due Greco. L’Olbia arriva tirata a lucido all’appuntamento, prima in classifica dopo due vittorie contro Cesena in casa e contro la Vis Pesaro in trasferta che hanno resto i bianchi squadra rivelazione dell’avvio di campionato nel girone B.

DIRETTA/ Torres Ancona (risultato finale 1-1): Saporiti risponde a Di Massimo

Sarà però un derby al vertice visto che a punteggio pieno, assieme all’Olbia e alla Carrarese, c’è anche la Torres che ha inizio il suo cammino battendo la Recanatese in trasferta e poi ha piegato il Rimini in casa, sempre col punteggio di 2-1. Il 26 febbraio scorso l’Olbia ha vinto col punteggio di 3-1 il derby casalingo contro la Torres, che non vince al “Nespoli” in campionato dai tempi della Serie D, 0-2 l’ultimo successo rossoblu il giorno dell’Epifania del 2016.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Olbia Torres, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Leandro Greco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Fabbri, Morodini; Biancu, Zanchetta, Dessena; Nanni, Contini, Ragatzu. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Mastinu, Giorico, Pelamatti; Ruocco; Diakite, Scotto.

OLBIA TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Olbia Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA