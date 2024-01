Diretta/ Olbia Vis Pesaro (risultato 0-1) video streaming tv: bel gol di Nicastro (Serie C, 14 gennaio 2024)

DIRETTA OLBIA VIS PESARO (RISULTATO 0-1): BEL GOL DI NICASTRO

Inizia il match tra Olbia e Vis Pesaro. Ceccacci la mette in area, Karlsson calcia e per un soffio non trova la porta. Nicastro pesca Karlsson che appoggia per Nina, il suo tiro è facile preda di Rinaldi. Abbiamo superato il ventesimo minuto di una gara che vive di fiammate improvvise. Per ora resiste il risultato di parità. Nicastro! La sblocca la Vis Pesaro! Sponda di Karlsson per Nicastro che si gira e supera Rinaldi. (agg. Umberto Tessier)

Video/ Cesena Olbia (1-0) gol e highlights: la rete Corazza vale il primo posto (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA OLBIA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Olbia Vis Pesaro sarà disponibile per tutti gli abbonati calcio di Sky, la televisione satellitare infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C. In alternativa sarà possibile seguire la diretta anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

DIRETTA/ Cesena Olbia (risultato finale 1-0): Corazza regala il +3 (Serie C, 7 gennaio 2024)

SI GIOCA

I testa a testa della diretta di Olbia Vis Pesaro, partita che prenderà il via tra qualche minuto, avevano visto un predominio biancorosso prima dell’ultimo precedente. Questo poiché nella gara d’andata della stagione corrente, l’Olbia è riuscita a vincere per la prima volta: 1-0, rete di Bellodi a dieci minuti dal novantesimo. Un successo che dunque ha interrotto il filotto di otto partite consecutive senza sconfitte per la Vis Pesaro contro i sardi.

La prima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nel novembre del 1969, sempre in Serie C, e vinse la Vis per due reti a uno. Lo 0-0 del 1987 invece è stata l’ultima partita tra le due compagini per 34 anni quando, nel 2021, i club si sono ritrovati nel Girone B di Serie C con l’1-0 della Vis Peasro. Una gara che dunque per oltre tre decenni non è mai più stata giocata, ma che dal 2021 ad oggi saranno ben sei gli scontri diretti tra la Vis Pesaro e l’Olbia. Vedremo se i sardi riusciranno a ripetere il risultato della scorsa volta o se i biancorossi torneranno a dominare il bilancio.(aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Vis Pesaro Spal (risultato finale 1-1): Maistro firma il pari allo scadere!

OLBIA VIS PESARO: PUNTI PESANTI!

L’attesa è palpabile per la diretta di Olbia Vis Pesaro, mentre le squadre si preparano ad affrontarsi in un importante scontro di Serie C, in programma oggi 14 gennaio alle ore 16:15. La posta in gioco è significativa per entrambe le squadre, poiché entrambe cercano di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica e garantirsi la permanenza nella categoria. L’Olbia, attualmente in difficoltà e posizionata tra le ultime posizioni, sta lottando con tutte le proprie forze per evitare la retrocessione. La squadra ha attraversato un periodo difficile, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Questo incontro rappresenta un’opportunità cruciale per invertire la rotta e accumulare punti preziosi per la salvezza.

Dall’altra parte, la Vis Pesaro si trova anch’essa nelle zone pericolose, ma con una situazione leggermente diversa. Nonostante sia in una serie di pareggi, la squadra ha dimostrato la sua capacità di ottenere risultati positivi. Con una serie di vittorie, la Vis Pesaro potrebbe agganciare posizioni più sicure in classifica e allontanarsi dai play-in. Entrambe le squadre si stanno preparando per un incontro che potrebbe avere un impatto significativo sulle loro prospettive future. Chi riuscirà a prevalere in questa sfida cruciale e a guadagnare quei punti tanto necessari per la salvezza? Solo il fischio finale ci darà la risposta, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprirlo.

OLBIA VIS PESARO: PROBABILI FORMAZIONI

Nella tanto attesa diretta di Olbia Vis Pesaro, le probabili formazioni suggeriscono che entrambe le squadre scenderanno in campo con una determinazione palpabile. L’Olbia adotterà un solido 3-4-1-2, con Ragatsu che assume il ruolo di trequartista chiave, pronto a orchestrare l’azione e fornire supporto al duo d’attacco composto da Nanni e Contini. La difesa sarà guidata dalla presenza affidabile del braccetto di destra, Palombo, il quale avrà il compito di garantire solidità e copertura.

Dall’altra parte, la Vis Pesaro risponderà con un organizzato 3-4-2-1. Karlsson sarà il punto di riferimento in attacco, affiancato dai duttili De Vries e Mamona, pronti a offrire opzioni e movimenti intelligenti nell’area avversaria. Questo modulo evidenzia la volontà della squadra di sfruttare la profondità e creare opportunità attraverso la varietà di movimenti offensivi. Entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato positivo, e l’adozione di formazioni solide e ben strutturate riflette la consapevolezza dell’importanza di questa sfida. Gli appassionati possono aspettarsi un incontro tattico interessante, con entrambe le squadre che cercano di imporsi e conquistare quei punti tanto necessari per le rispettive battaglie di sopravvivenza in Serie C.

OLBIA VIS PESARO, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Olbia Vis Pesaro, sappiate che su Bet365 la vittoria dell’Olbia viene data a 1,6 mentre il segno X che decreterebbe un pareggio è dato a 1,8. Su Eurobet la vittoria del Vis Pesaro è data a 1,5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA