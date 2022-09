Diretta/ Olbia Vis Pesaro video streaming tv: sfida tra pari in classifica (Serie C)

DIRETTA OLBIA VIS PESARO: SFIDA IN EQUILIBRIO

La diretta tra Olbia e Vis Pesaro sarà valida per la terza giornata di Serie C. Il campionato si prepara a scendere in campo con un nuovo turno, questa volta infrasettimanale. Tra le gare in programma proprio quella tra i sardi e i marchigiani, che si sfideranno al “Nespoli” alle ore 18:00 di oggi, mercoledì 14 settembre. La gara si prospetta particolarmente complessa per entrambe le formazioni, che sono al momento appaiate in classifica: entrambe, infatti, dopo 2 giornate hanno 4 punti, frutto di una vittoria e di un pareggio. La squadra di casa ha battuto il Pontedera all’esordio e trovato un punto contro il Montevarchi nella seconda di campionato. Pari all’esordio, invece, per la squadra di Sassarini contro la Recanatese, mentre domenica scorsa ecco una vittoria contro la Fiorenzuola.

DIRETTA/ Montevarchi Olbia (risultato finale 0-0): palo di Jallow, toscani sfortunati

DIRETTA OLBIA VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Olbia Vis Pesaro in programma oggi, 14 settembre 2022, sarà la terza sfida tra le due formazioni, che si sono già incontrate nello scorso campionato. L’andata, giornata nel dicembre 2021, era terminata 1 a 0 per la squadra marchigiana. Al ritorno, in Sardegna, il risultato era stato di 1 a 1. La diretta di Olbia Vis Pesaro sarà visibile in streaming su ElevenSport, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. Nessuna piattaforma tra Rai Sport e la Pay tv Sky trasmetterà infatti la sfida in diretta. Chi vorrà vedere il match dovrà quindi abbonarsi a ElevenSport o acquistare la singola partita.

DIRETTA/ Vis Pesaro Fiorenzuola (risultato finale 1-0): basta il gol di Fedato!

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA VIS PESARO

Olbia e Vis Pesaro si sfideranno in diretta per la terza giornata di Serie C girone B. Il campionato è ancora all’inizio ma si cominciano a delineare i primi equilibri. Vediamo le probabili formazioni della sfida in diretta. L’Olbia dovrebbe schierare tra i pali Gelmi, mentre in difesa potrebbero agire Brignani, Bellodi ed Emerson. A centrocampo spazio a Fabbri, Minala, La Rosa e Travaglini mentre in attacco Biancu, Ragatzu e Contini. La Vis Pesaro potrebbe invece schierare in porta Farroni mentre in attacco dovrebbero agire Cannavò e Egharevba davanti alla line di centrocampo composta da Aucelli, Di Paola e Coppola. Difesa con Barayoko, Zoia, Ghazoini e Gavazzi.

DIRETTA/ Olbia Pontedera (risultato finale 1-0): la decide Boganini al 90'

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DI OLBIA VIS PESARO

Come finirà la diretta tra Olbia e Vis Pesaro? Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote scommesse per la gara in programma oggi pomeriggio, 14 settembre, alle ore 18:00. Il match sarà particolarmente combattuto, e a dirlo è anche la posizione in classifica delle due formazioni. Secondo i bookmakers, però, sarà favorita la squadra di casa che potrà contare sull’apporto del proprio pubblico. L’1 dell’Olbia è infatti quotato 2.07 da 1XBET. La vittoria degli ospiti è data a 3.46 mentre il pareggio viene visto come leggermente più probabile e quotato 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA