Diretta/ Olbia Viterbese streaming video TV: subito alti e bassi (Serie C)

DIRETTA OLBIA VITERBESE: RISULTATO INCERTA

Olbia Viterbese, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Bruno Nespoli di Olbia, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Subito alti e bassi per le due formazioni nelle prime due giornate di campionato. L’Olbia è partita con un 3-2 inflitto alla Pistoiese e una vittoria casalinga, ma ha poi subito la prima sconfitta stagionale in trasferta sul campo dell’Ancona Matelica. La Viterbese dopo la strepitosa rimonta da 0-3 a 3-3 sul campo della Ternana ha subito altri 3 gol in casa dall’Imolese, senza essere riuscita però stavolta a segnarne alcuno.

DIRETTA/ Viterbese Imolese (risultato finale 0-3), video: la chiude Boccardi!

L’obiettivo per entrambe le formazioni sembra essere innanzitutto quello di costruire basi solide per la salvezza il più presto possibile, per poi provare eventualmente ad alzare il tiro: in questa terza giornata per entrambe le formazioni l’esame più importante sarà per la difesa, con l’Olbia che ha già incassato 4 gol nelle prime due partite e la Viterbese che ne ha subiti ben 6. Gli etruschi hanno vinto 0-1 in casa dei sardi l’ultimo precedente tra le due formazioni, il 28 aprile 2018, grazie a un gol messo a segno da Cenciarelli. L’Olbia ha battuto per l’ultima volta in casa la Viterbese in Serie D nel campionato 1979/80.

DIRETTA/ Ancona Matelica-Olbia (risultato finale 2-1) streaming: doppietta di Moretti

DIRETTA OLBIA VITERBESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olbia Viterbese è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA VITERBESE

Le probabili formazioni di Olbia Viterbese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Per l’Olbia, Max Canzi schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ciocci; Arboleda, Emerson, Brignani Travaglini; Lella, Giandonato, Palesi; Biancu; Ragatzu, Udoh. Risponderà il Teramo allenato da Alessandro Dal Canto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Daga; Ricchi, Van Der Velden, D’Ambrosio, Fracassini; Alberico, Foglia, Calcagni; Volpicelli; Murilo, Capanni.

DIRETTA/ Olbia Pistoiese (risultato finale 3-2) video streaming tv: la decide Ragatzu

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Bruno Nespoli di Olbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Olbia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Viterbese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA