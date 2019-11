Diretta Oldenburg Trento/ Streaming video tv: dentro o fuori per l’Aquila (Eurocup)

Oldenburg Trento, in diretta dalla Grosse Ewe Arena, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 20 novembre: partita delicatissima quella del gruppo D di basket Eurocup 2019-2020, arrivato anch’esso all’ottava giornata. La sconfitta interna contro il Buducnost, inattesa, ha portato l’Aquila fuori dalle prime quattro della classifica: mancano ancora tre partite da giocare e la situazione non è certo compromessa, ma perdere in Germania significherebbe aumentare a due le gare di ritardo dall’avversaria di questa sera. Di più: se il ko dovesse maturare con almeno 11 punti di scarto Oldenburg sarebbe addirittura irraggiungibile. Brutte notizie dunque per una squadra che in Eurocup ha perso tre delle ultime quattro partite giocate, e che dopo il grande successo sul parquet del Galatasaray ha perso qualche colpo anche in campionato; vedremo allora come procederanno le cose nella diretta di Oldenburg Trento, mentre aspettiamo la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa sfida importante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Oldenburg Trento non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; dunque l’unica alternativa per seguire questa partita è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce le gare di Eurocup (e non solo) in diretta streaming video: dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA OLDENBURG TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Nicola Brienza spera di ritrovare la sua squadra in Oldenburg Trento: in Eurocup l’Aquila non è mai davvero riuscita a spiccare il volo, anche se aveva vinto due delle prime tre partite del girone. Il +10 contro i tedeschi nella sfida della BLM Group Arena è un tesoretto da difendere con le unghie, e che permetterebbe ai trentini di rimanere in corsa per la qualificazione anche perdendo questa sera; tuttavia è chiaro che un altro ko sarebbe quasi la parola fine sulle speranze della Dolomiti Energia, che poi dovrà andare a giocare sul campo dell’Arka Gdynia (già vincitrice all’andata) e ospitare un Unicaja Malaga che aveva vinto con 19 punti di margine la prima gara. Il passo a rilento in ambito internazionale sembra aver creato problemi a Trento anche in campionato: nell’ultimo turno infatti la squadra di Nicola Brienza è stata la prima che in questa stagione abbia concesso una vittoria esterna a Cremona. Dunque, si tratta di riprendere la marcia immediatamente: vedremo se Trento saprà ritrovarsi sul parquet della Grosse Ewe Arena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA