Diretta Oleksandrya Wolfsburg/ Streaming video tv: tedeschi nei guai (Europa League)

Oleksandrya Wolfsburg, giovedì 28 novembre 2019 in diretta alle ore 18.55 presso l’Arena Lviv di Leopoli, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Nel girone I tutto è ancora in bilico, i tedeschi secondi a 5 punti, a 3 lunghezze dalla capolista Gent, devono guardarsi dagli ucraini e dal Saint Etienne che inseguono a quota 3 punti. Sabato scorso il Wolfsburg è tornato alla vittoria sul campo dell’Eintracht Francoforte dopo aver vissuto un periodo di crisi durato quasi 2 mesi: 3 pareggi e 4 sconfitte negli impegni successivi alla vittoria contro l’Union Berlino del 6 ottobre, con i 4 ko subiti consecutivamente tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania contro Lipsia, Borussia Dortmund, Gent e Bayer Leverkusen. All’andata il Wolfsburg ha battuto 3-1 l’Oleksandrya che nel campionato ucraino, dopo la vittoria di misura ottenuta contro lo Zorya sabato scorso, ha agganciato il Desna al quarto posto in classifica, portandosi a 3 punti di distanza dalla Dinamo Kiev seconda, anche se lo Shakhtar dominatore del torneo è distante ben 16 lunghezze.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Oleksandrya Wolfsburg, match previsto giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.55 e che si disputerà presso l’Arena Lviv di Leopoli, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 251 di Sky, nel contenitore Diretta Goal Europa League che diffonderà in tempo reale gol e azioni salienti delle partite non trasmesse per intero in diretta. Diretta Goal Europa League si potrà vedere anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà seguire l’andamento del match con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI OLEKSANDRYA WOLFSBURG

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Oleksandrya Wolfsburg, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18.55 presso l’Arena Lviv di Leopoli, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. L’Oleksandrya, guidata in panchina dall’ucraino Sharan, sarà schierato con un 4-3-3 disposto con la seguente formazione titolare: Pankiv, Pashaev, Dubra, Bukhal, Miroshnichenko, Kovalets, Banada, Hrechyshkin, Tretyakov, Luchkevych, Shastal. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Bilyk, Bezborodko, Babohlo, Dovgy, Stetskov, Teixeira, Zaderaka. Il Wolfsburg del mister austriaco Glasner opterà invece per un 3-4-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Pervan, Knoche, Bruma, Tisserand, William, Guilavogui, Arnold, Steffen, Santos Sa, Weghorst, Brekalo. In panchina saranno presenti Menzel, Gerhardt, Klaus, Malli, Mbabu, Nmacha, Roussillon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio a una quota di 4.00 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 1.60. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.60 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.25.



© RIPRODUZIONE RISERVATA