Diretta Olimpia Lubiana Brescia/ Streaming video tv: Leonessa lanciata in Eurocup

Olimpia Lubiana Brescia, che verrà diretta da Daniel Hierrezuelo, Gytis Vilius e Artem Lavrukhin, si gioca alle ore 18:30 di martedì 19 novembre: all’Arena Stozice la Germani va a caccia di una vittoria che sarebbe molto importante, in una partita valida per l’ottava giornata del gruppo C di basket Eurocup 2019-2020. Mancano tre turni per chiudere la fase a gironi, ed è tutto ancora in gioco: la vittoria in volata contro Badalona è stata fondamentale perchè ha consentito alla Leonessa di ottenere record positivo (4-3) e rimanere incollata ad altre due squadre in classifica. Battere Lubiana significherebbe rendersi irraggiungibili dagli sloveni che sarebbero tagliati fuori dai giochi: gli incastri di calendario possono fare il resto ma la squadra di Vincenzo Esposito dovrà comunque stare attenta, perchè ha la doppia sfida a sfavore nei confronti della stessa Joventut e anche dell’Unics Kazan (capolista), ma virtualmente anche del Darussafaka che ha vinto di 26 al PalaLeonessa. La corsa dunque si fa soprattutto su Nanterre, distante due partite e da affrontare in casa nell’ultima giornata; la qualificazione è vicina, ma una vittoria nella diretta di Olimpia Lubiana Brescia potrebbe blindarla con due turni di anticipo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Lubiana Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Olimpia Lubiana Brescia rappresenta per la Leonessa la quarta trasferta nel girone di Eurocup: finora è arrivata una sola vittoria, ma quella ottenuta in Francia contro Nanterre al momento è determinante per tenere la squadra lombarda ad un passo dal prossimo turno. Il dato curioso è quello dell’andamento: la Germani non è mai riuscita a vincere due partite consecutive in ambito internazionale, per contro però ha anche evitato due sconfitte in serie. In campionato Esposito e i suoi ragazzi si mantengono al quarto posto, in compagnia di altre squadre e con una vittoria in più rispetto al gruppone che in questo momento si sta giocando i playoff: la strada è ancora lunga e bisogna trovare la giusta continuità, come dimostra il fatto che dopo la bella vittoria interna contro Varese è arrivata una sconfitta sul filo di lana contro la neopromossa Treviso, che ha impedito a Brescia di agganciare Sassari e Brindisi al secondo posto. Adesso però si gioca per la Eurocup, dunque vedremo quello che succederà tra poco all’Arena Stozice.



© RIPRODUZIONE RISERVATA