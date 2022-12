Diretta Olimpia Lubiana Brescia/ Streaming video tv: serve vincere (Eurocup)

Olimpia Lubiana Brescia, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 14 dicembre 2022, si gioca presso l’Arena Stozice della capitale della Slovenia per l’ottava giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, la Coppa di basket seconda per importanza nel panorama continentale dei club. Per presentare la diretta di Olimpia Lubiana Brescia, la classifica del girone ci dice subito che la posta in palio sarà delicatissima. Infatti, la Germani Brescia ha vinto finora solamente due partite su sette, ma ha fatto ancora peggio la Cedevita Olimpia Lubiana, dal momento che gli sloveni vantano un solo successo a fronte di ben sei sconfitte in questa Eurocup.

Avvicinandoci alla sfida tra gli sloveni e i lombardi, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il cammino è solo alle prime battute, l’ottavo posto non è una missione impossibile per Brescia che però con un’altra sconfitta potrebbe trovarsi nei guai (e d’altronde può rilancerei vincendo): che risposte ci darà la diretta di Olimpia Lubiana Brescia?

OLIMPIA LUBIANA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Lubiana Brescia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Olimpia Lubiana Brescia, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA BRESCIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Olimpia Lubiana Brescia, abbiamo già evidenziato che per la Germani Brescia finora la Eurocup 2022-2023 è stata decisamente complicata, anche se entrare fra le prime otto naturalmente resta una concreta possibilità e non siamo ancora nemmeno alla metà del cammino. Serve però necessariamente invertire la tendenza: infatti la Leonessa, dopo una sconfitta al debutto contro Badalona, aveva infilato due vittorie consecutive contro Prometey in casa e Ulm in trasferta, candidandosi a un ruolo da protagonista che però poi è sfumato a causa di quattro sconfitte consecutive, compreso il derby italiano contro Venezia. Contro l’ultima in classifica, c’è l’occasione per voltare nuovamente pagina…

L’Olimpia Lubiana invece dal canto suo spera di sfruttare il fattore campo e il match contro una rivale di poco sopra in classifica per rilanciare le proprie ambizioni. D’altronde, l’unica vittoria è arrivata proprio settimana scorsa ed è stato un perentorio 108-78 rifilato al ratiopharm Ulm, il modo ideale per spazzare via un inizio caratterizzato da sei sconfitte consecutive e provare a rilanciarsi. La Leonessa naturalmente ha intenzioni ben diverse e la posta in palio sarà altissima: siamo allora davvero curiosi di seguire la diretta di Olimpia Lubiana Brescia…











