Diretta Olimpia Lubiana Trento/ Streaming video tv: missione primo posto (Eurocup)

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA TRENTO: PER IL PRIMO POSTO

Olimpia Lubiana Trento verrà diretta dagli arbitri Jordi Aliaga, Vasiliki Tsaroucha e Kristaps Konstantinovs: alle ore 18:00 di martedì 8 dicembre saremo all’Arena Stozice per la partita che si gioca nella nona giornata del gruppo D di Eurocup 2020-2021. Un match che conta il giusto per la Dolomiti Energia, qualificata da tempo alla Top 16: il grande avvio della squadra – quattro vittorie consecutive – ha messo subito le cose in chiaro e così Nicola Brienza ha potuto concentrarsi sulla rimonta in campionato, dove invece si era avuta una falsa partenza. Anche in Serie A1 Trento ha ripreso la marcia, e arriva dalla bella vittoria di Venezia; in Eurocup, per quanto riguarda la regular season, l’unico obiettivo rimasto è quello del primo posto con incrocio decisivo settimana prossima, alla BLM Group Arena contro Gran Canaria. Per arrivarci al meglio l’Aquila dovrà vincere questa trasferta in terra slovena, riscattando anche il ko interno contro Nanterre; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Olimpia Lubiana Trento, tra poco si gioca e noi possiamo analizzare brevemente i temi principali che sono legati a questa partita.

OLIMPIA LUBIANA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Olimpia Lubiana Trento, salvo variazioni di palinsesto: per assistere alla partita di Eurocup bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma dei match di questa competizione in diretta streaming video, dunque con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet o smartphone; sul sito eurocupbasketball.com sarà inoltre possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Olimpia Lubiana Trento ci presenta la possibilità per l’Aquila di ottenere il primo posto nel gruppo D di Eurocup: tecnicamente il primato permetterebbe alla squadra di avere accoppiamenti più morbidi nella Top 16, anche se sulla carta potrebbe cambiare poco. Di certo però sarebbe prestigioso mettersi alle spalle avversarie di ottimo livello internazionale; una di queste è proprio l’Olimpia Lubiana, battuta all’andata di 10 punti e che ha due vittorie in meno. Dunque, con questo match si potrebbe lasciarsi definitivamente alle spalle un’altra avversaria: Trento rischia anche di chiudere al terzo posto perché questa sera potrebbe perdere con un margine superiore rispetto a quello dell’andata, per poi cadere anche contro l’Herbalife e permettere agli sloveni di operare il sorpasso. Sarebbe certamente una beffa per l’ottimo girone che la Dolomiti Energia ha disputato, ma come detto il principale obiettivo era quello di qualificarsi alla Top 16 e quello è stato archiviato con largo anticipo, tutto il resto sarà comunque guadagnato e dunque aspettiamo di capire come la squadra si comporterà questa sera.

