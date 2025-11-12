Diretta Olimpia Lubiana Venezia streaming video tv: orario e risultato live per la partita nella Eurocup di basket, oggi mercoledì 12 novembre 2025

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Un grande classico degli ultimi anni avrà inizio fra pochi minuti con la diretta Olimpia Lubiana Venezia, tanto che dal 15 dicembre 2021 si contano la bellezza di otto partite, dal momento che da quella stagione in poi Olimpia Lubiana e Venezia sono sempre state nello stesso girone. Il bilancio è in perfetto equilibrio con quattro vittorie per parte, entrambe hanno vinto per tre volte in casa e una invece in trasferta. Venezia si era portata in vantaggio con la doppia vittoria nella stagione 2023-2024.

Purtroppo però nella successiva l’Olimpia Lubiana ha risposto e sono stati gli sloveni a vincere entrambe le partite: per la precisione, il 1° ottobre 2024 a Lubiana finì 87-82 in favore dei padroni di casa, mentre il ritorno al Taliercio vide Venezia cedere in casa per 75-80 l’11 dicembre sempre del 2024. Numeri quindi molto equilibrati ma con i precedenti più recenti da riscattare nella diretta Olimpia Lubiana Venezia, fra poco inizieremo a scoprire se la Reyer ci riuscirà. Parola al campo, via! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OLIMPIA LUBIANA VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport copre la Eurocup e quindi anche la diretta Olimpia Lubiana Venezia in tv, con i propri canali o la diretta streaming video per gli abbonati.

OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: TRASFERTA CON OBIETTIVO AGGANCIO

Trasferta geograficamente breve per la Reyer, infatti è in programma la diretta Olimpia Lubiana Venezia alle ore 18.30 di oggi, mercoledì 12 novembre 2025, presso l’Arena Stozice della capitale della Slovenia per la settima giornata del girone A della Eurocup di basket 2025-2026, che finora sta marciando sul filo dell’equilibrio.

Solo i tedeschi di Amburgo sembrano ormai fuori dai giochi: l’Umana Reyer Venezia ne ha ben approfittato con una netta vittoria nella scorsa giornata, che ha portato i lagunari esattamente al 50% di vittorie con tre successi e altrettante sconfitte nelle prime sei giornate di questa Eurocup, alla pari con ben altre quattro squadre.

Facile quindi capire che al momento basta poco per passare da scenari esaltanti ad altri ben più preoccupanti, la certezza è che fare calcoli non ha molto senso, specie in vista della trasferta sul campo del Cedevita Olimpia Lubiana, che precede di una lunghezza Venezia con un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte per gli sloveni.

Ecco quindi che la missione non sarà semplice, ma un colpo varrebbe parecchio, perché per la Reyer porterebbe l’aggancio in classifica agli sloveni. Inoltre, se questo equilibrio verrà confermato, ogni dettaglio potrebbe fare la differenza magari anche in termini di classifica avulsa e differenza canestri, attenzione doppia per la diretta Olimpia Lubiana Venezia…

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: IL BILANCIO DELLA REYER IN EUROCUP

Abbiamo già delineato la situazione verso la diretta Olimpia Lubiana Venezia, possiamo aggiungere che la Reyer ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate, una bella crescita dopo le due sconfitte d’apertura che avevano messo tutta in salita la strada. Per di più Venezia ha segnato quasi 200 punti nelle ultime due partite, perché prima del dominio contro Amburgo c’era stato il divertente successo per 92-104 sul campo dei polacchi dello Slask Wroclaw. Le prospettive quindi sono molto migliori adesso, anche se siamo solamente a un terzo del lungo cammino della stagione regolare.

Bilancio globalmente migliore per l’Olimpia Lubiana, che però dopo le prime tre vittorie consecutive ha un po’ rallentato, con due sconfitte prima del ritorno al successo sul campo del Cluj-Napoca. Nessuna differenza per gli sloveni fra casa e trasferta, l’Olimpia Lubiana infatti è 2-1 in entrambe le voci, Venezia invece finora lontano dal Taliercio ha vinto una partita ed questa finora la differenza fra le due squadre. Per tutti questi motivi un colpo in Slovenia avrebbe grande valore, anche psicologico: se la Reyer ne sarà capace, lo scopriremo seguendo qui la diretta Olimpia Lubiana Venezia…