Diretta Olimpia Lubiana Venezia/ Streaming video tv: vincere per gli ottavi (Eurocup)

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: TRASFERTA COMPLICATA!

Olimpia Lubiana Venezia, in diretta dall’Arena Stozice alle ore 20:00 di mercoledì 23 marzo, è valida per la 16^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Alla Reyer manca una vittoria per centrare aritmeticamente la qualificazione agli ottavi: il doppio ko maturato contro Valencia (ci stava) e Bursaspor – nel recupero – ha leggermente complicato i piani della squadra ma la distanza da Bourg en Bresse, nona nella classifica del girone, è di quattro partite visto il vantaggio nella differenza canestri della doppia sfida diretta. Dunque, bisognerà vincere almeno una delle tre partite restanti.

Per contro, sperare ovviamente che i francesi perdano almeno una volta: diciamo allora che gli ottavi non dovrebbero sfuggire a Venezia, che però adesso cerca risposte sul campo anche dopo la sconfitta in campionato contro la Virtus Bologna, e naturalmente vuole anche provare a migliorare la sua situazione in classifica o comunque non scendere oltre la sesta posizione, perché l’incrocio nella sfida secca degli ottavi potrebbe complicarsi. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Olimpia Lubiana Venezia, andiamo a far qualche rapida valutazione sui temi principali di questa partita dell’Arena Stozice.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Olimpia Lubiana Venezia verrà trasmessa su Sky Sport Arena: sappiamo bene che le partite di Eurocup che riguardano le squadre italiane sono fornite dalla televisione satellitare e dunque, per questo match, l’appuntamento è sul canale 204 del decoder, ovviamente visione riservata agli abbonati che potranno usufruire dell’alternativa con la diretta Olimpia Lubiana Venezia in streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA OLIMPIA LUBIANA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

È un match complicato per la Reyer, questa diretta di Olimpia Lubiana Venezia: gli sloveni infatti sono in un grande periodo e recentemente sono anche andati a vincere alla Segafredo Arena, una prova di forza a coronamento di una fine inverno che li ha portati al quarto posto nella classifica del gruppo B. All’andata Venezia aveva battuto l’Olimpia Lubiana, ma eravamo a metà dicembre e la situazione era decisamente differente per entrambe le squadre; sappiamo che poi la Reyer è entrata in una spirale di risultati negativi soprattutto in campionato, dove si è ritrovata addirittura a lottare per evitare la retrocessione.

Tre vittorie consecutive l'hanno rimessa in carreggiata, ma la grande bagarre che si è creata alle spalle delle prime 4-5 posizioni è tale che Venezia ancora oggi debba sudare sette camicie per ottenere la post season in Serie A1. Questo ci dice anche che De Raffaele e i suoi non potranno spendere tutte le loro energie nel tentativo di migliorare la situazione in Eurocup; diciamo allora che la Reyer agli ottavi della competizione europea ci andrà, ma la sua sesta posizione in classifica potrebbe non essere migliorata e questo potrebbe voler dire incrociare una big nel prossimo turno. Intanto però potrebbe arrivare un colpo grosso all'Arena Stozice, staremo a vedere come andranno le cose tra poche ore…











